Полицейские попросили у Ефремова автограф в ночь смертельного ДТП

Вадим Карасев

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В ночь, когда актер Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы, полицейские первым делом стали просить у него автографы. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказал друг Ефремова, имя которого не называется.

«У него, только что наехавшего на человека на дороге», — уточнил собеседник издания, подчеркнув, что Ефремова любят любого — «трезвого, пьяного, всякого».

Знакомый артиста также отметил, что Ефремов лишил жизни человека, однако он не оправдывает себя. «Он же не стал выкручиваться, он сразу все признал — был пьян, сел за руль, за все отвечу», — добавил он.

Адвокат артиста Эльман Пашаев ранее рассказал, что Ефремов после аварии не отошел от шока: он похудел на шесть килограммов и плохо спит. По его словам, актер пообещал, что больше никогда не будет употреблять спиртное и садиться за руль.

Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа. Семья погибшего отказалась прощать Ефремова и принимать от него компенсацию.