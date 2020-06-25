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Полиция Японии создает сайт для загрузки фото и видео во время бедствий

Полиция Японии создает сайт для загрузки фото и видео во время бедствий
Полиция Японии готовится к созданию интернет-сайта, на котором граждане страны смогут выкладывать фотографии и видео со своих смартфонов во время крупных бедствий, в том числе землетрясений, для прояснения масштабов ущерба, сообщило в четверг агентство Киодо.

Сайт должен заработать в августе и собрать визуальную информацию о повреждениях дорог, разрушениях зданий и оползнях.

"Этот сайт много значит, чтобы понять ситуацию во время стихийных бедствий, которую мы не можем оценить", - приводит Киодо слова информированного источника среди создателей сайта.


Токио и на южном побережье Японии, которое прогнозируется в течение ближайших 30 лет. В случае цунами во время такого землетрясения могут погибнуть 300 тысяч человек, а материальный ущерб составит до двух триллионов долларов, отмечает Киодо.
# В мире
По материалам: ria.ru

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