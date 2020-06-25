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Порнозвезда пожаловалась на «преследующее ее до смерти» прошлое

Порнозвезда пожаловалась на «преследующее ее до смерти» прошлоеМиа ХалифаФото: @miakhalifa

Порнозвезда Миа Халифа пожаловалась на то, что прошлое будет преследовать ее до конца жизни. Так она ответила на публикацию пользовательницы Instagram @poppymillsx, которая высказалась об эксплуатации женщин в порноиндустрии.

Девушка рассказала, что, однажды снявшись в порно, любая актриса становится порноактрисой, причем студии не отдают им права на видео. Таким образом ролики никогда не могут исчезнуть из интернета. «Женщины, как Миа Халифа, снялись в порно несколько лет назад, и эти видео не удалят. И решения, которые они приняли давно, будут преследовать их годы спустя. Но это не были их решения. Их эксплуатировали», — посчитала блогерша.

На ее сторис ответила сама Халифа, написав: «Те 11 роликов будут преследовать меня до смерти. Я бы не хотела, чтобы хоть одна девушка прошла через такое». За несколько дней до этого актриса выложила видео в TikTok, в котором поделилась переживаниями о том, что у сотен миллионов людей сложилось впечатление о ней только на основе порно, в котором она снималась в течение «трех токсичных месяцев своей жизни». В комментариях она пообщалась с пользователями и призвала их не искать возможности заработать быстрых денег в порно, потому что «это того не стоит». Также она пожаловалась на низкие заработки в индустрии.

В сентябре Халифа попросила фанатов не беспокоить ее, когда они видят ее в аэропорту утром. Она пообещала, что встреча с ней для них будет неприятной.

Халифа снималась в порно с конца 2014-го по начало 2015-го, однако успела прославиться после съемки порнофильма в хиджабе. После этого актриса неоднократно получала угрозы в свой адрес.

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По материалам: lenta.ru

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