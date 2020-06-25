Постановление о расширении льготной ипотеки подпишут в ближайшие дни

Алексей Вольцев

Постановление правительства РФ о расширении программы социальной ипотеки, предложенном президентом России Владимиром Путиным, готово и будет подписано в ближайшие дни, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Путин во вторник предложил распространить ипотеку со ставкой в 6,5% на покупку нового жилья стоимостью до 6 миллионов рублей (сейчас 3 миллиона), а в Москве и Санкт-Петербурге - до 12 миллионов (сейчас 8 миллионов). Эта программа ипотеки с господдержкой была запущена по поручению Путина и заработала в конце апреля. Получить кредит по льготной ставке в 6,5% можно до 1 ноября, ставка действует в течение всего срока кредита - до 30 лет.

"Буквально на днях президент принял решение, поручил правительству, и сегодня я могу сказать, что постановление правительства готово полностью и сегодня-завтра будет подписано о том, что кредит может быть 6 миллионов рублей и 12 миллионов для агломераций", - сказал Хуснуллин журналистам.

Вице-премьер сообщил, что за полтора месяца поступило уже 250 тысяч заявок.

"100 миллиардов денег уже поступило сегодня в экономику… Мы считаем, что 500-600 миллиардов придет в экономику страны. Это одна из самых эффективных мер поддержки", - отметил он.