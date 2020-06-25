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Потеряв контракт с Audi, Собчак собралась судиться с немецким изданием

Потеряв контракт с Audi, Собчак собралась судиться с немецким изданием

Телеведущая Ксения Собчак заявила о том, что решила подать в суд на немецкое издание Business insider за клевету и обвинения в расизме, передает РБК.

«Немецкое издание вышло с заголовком „Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми“ и обвинило меня в расизме. Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила. И буду требовать извинений», — заявила Собчак.

В немецкоязычной версии Business Insider 24 июня была опубликована статья под названием «Следующий скандал с Volkswagen после расистской рекламы: посол российского бренда Audi называет чернокожих глупыми и ленивыми». В этом материале Собчак называется «чем-то вроде ответа России на Иванку Трамп». Указывается, что она «восемь лет является послом бренда Audi в России», появляется на мероприятиях немецкой компании и публикует фотографии с автомобилями в своем Instagram.

При этом приводятся сообщения Собчак в соцсетях, в которых она комментирует акции протеста в США. Есть там цитата и из одного из постов: «Те, кто сумел осознать, что для успеха нужно [вкалывать], давно стали уже условными Наоми Кэмбел, Обамой и Уинфри. Остальные же всегда найдут оправдание себе и своей лени и глупости».

Тем временем стало известно, что автомобильная компания Audi приняла решение о разрыве рекламного контракта с Ксенией Собчак. Как сообщает Deutsche Welle, поводом стали высказывания в Instagram касательно ее реакции на акцию Black Lives Matter.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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