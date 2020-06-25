Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Правительство России направит на единовременные выплаты на детей 270 млрд рублей

Правительство России направит на единовременные выплаты на детей 270 млрд рублей

Правительство России направит на единовременные выплаты на детей 270 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Правительство Российской Федерации направит на единовременные выплаты на детей 270 миллиардов рублей, информирует газета «Известия».

Об этом он сообщил на заседании российского кабмина.

«В числе первоочередных мер – выплата 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. На эти цели из резервного фонда правительства направим более 270 миллиардов рублей», – сказал Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что россияне в июле получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет. Президент уточнил, что тем, кто уже получил июньскую выплату, повторные заявления подавать не нужно: они получат деньги автоматически.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Шарлиз Терон высмеяла «невероятно растолстевшего» Стивена Сигала
Шарлиз Терон высмеяла «невероятно растолстевшего» Стивена Сигала
Грызлов заявил, что цель Киева — продление санкций против России
Грызлов заявил, что цель Киева — продление санкций против России
Ученые хотят проследить, как локдаун повлиял на природу
Ученые хотят проследить, как локдаун повлиял на природу
Омская область получила оборудование для будущего мобильного «Кванториума»
Омская область получила оборудование для будущего мобильного
Правительство России направит на единовременные выплаты на детей 270 млрд рублей
Правительство России направит на единовременные выплаты на детей 270
Сына погибшего в ДТП водителя возмутила идея об усыновлении Ефремовым
Сына погибшего в ДТП водителя возмутила идея об усыновлении Ефремовым
Израиль отказался пускать иностранцев
Израиль отказался пускать иностранцев
Собянин оценил сроки возобновления фестивалей в Москве
Собянин оценил сроки возобновления фестивалей в Москве
Канделаки рассказала о домогательствах и драке с Саакашвили
Канделаки рассказала о домогательствах и драке с Саакашвили
Словацкий оператор в шоке, как Украина отремонтирует свой газопровод
Словацкий оператор в шоке, как Украина отремонтирует свой газопровод
ОАЭ раскритиковали роль Турции в Ливии
ОАЭ раскритиковали роль Турции в Ливии
В российском регионе заявили о нехватке врачей для борьбы с коронавирусом
В российском регионе заявили о нехватке врачей для борьбы с

Топ на сегодня

Путин: Нельзя допускать принудиловки и накрутки явки на голосовании
Путин: Нельзя допускать принудиловки и накрутки явки на голосовании
Сланцевой нефти из США предрекли мрачное будущее
Сланцевой нефти из США предрекли мрачное будущее
Бюллетени в урне, которую использовал Лобков, признали недействительными
Бюллетени в урне, которую использовал Лобков, признали
В российском регионе заявили о нехватке врачей для борьбы с коронавирусом
В российском регионе заявили о нехватке врачей для борьбы с
В России создали миниатюрный индикатор для двигателя боевого самолета
В России создали миниатюрный индикатор для двигателя боевого самолета

Еще по теме

Президент РФ анонсировал новые выплаты на детей
Пенсионный фонд перечислил выплаты по десять тысяч рублей на 16,2 миллиона детей
Россияне начали оформлять обещанные Путиным выплаты на детей
Получившим июньскую доплату на детей июльскую выплатят автоматически