Правительство России направит на единовременные выплаты на детей 270 млрд рублей

Алексей Вольцев

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Правительство Российской Федерации направит на единовременные выплаты на детей 270 миллиардов рублей, информирует газета «Известия».

Об этом он сообщил на заседании российского кабмина.

«В числе первоочередных мер – выплата 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. На эти цели из резервного фонда правительства направим более 270 миллиардов рублей», – сказал Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что россияне в июле получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет. Президент уточнил, что тем, кто уже получил июньскую выплату, повторные заявления подавать не нужно: они получат деньги автоматически.