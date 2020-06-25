Правительство уточнило правила предоставления из бюджета субсидии Российскому фонду культуры

Лидия Мартынова

В России уточнили порядок предоставления субсидии из федерального бюджета общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд культуры». Такое постановление правительства вступает в силу 25 июня.

Документ дополняет перечень целей, на которые пойдёт финансирование. В частности, средства направят на поддержку и реализацию проектов волонтерской деятельности в сфере культуры, в том числе в области сохранения культурного наследия и в рамках программы «Волонтёры культуры». Устанавливается, что показателями эффективного расходования субсидии является реализация творческих проектов по укреплению нравственных ценностей, популяризации русского языка и литературы, развитию народных художественных промыслов и ремёсел. Если результаты субсидирования не достигнуты, средства придётся вернуть в федеральный бюджет.

Российский фонд культуры основан в 1986 году при поддержке более 50 творческих союзов, учреждений и общественных организаций. Становление и развитие Фонда проходило под девизом: «Сохранять, осваивать и приумножать культурные ценности». Фонд помог вернуть в Россию более 130 000 памятников истории и культуры. Большинство из них переданы в музеи, библиотеки и архивы страны и включены в составы негосударственной и государственной частей Музейного и Архивного фондов Российской Федерации.

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