Преподавателя Кембриджа повысили до профессора после слов "жизни белых не важны"

Вадим Карасев

Преподаватель Кембриджского университета индийского происхождения Приямвада Гопал заявила, что "жизни белых не важны", и призвала "отменить белизну".

Об этом она написала в Twitter 22 июня. Спустя некоторое время твит был удален за нарушение правил соцсети, а сама педагог начала получать угрозы от пользователей сети.

За нее вступились коллеги и администрация учебного заведения, призвав прекратить "недопустимые" нападки на педагога. Спустя 3 дня после публикации резонансного твита Гопал сообщила, что была повышена до профессора.

При этом ранее из Кембриджа под давлением общественности был уволен младший научный сотрудник Тоби Джексон. Его уличили в сотрудничестве с крайне правыми, чью деятельность он изучал по работе.



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