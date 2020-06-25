Президент Эстонии: Поправки к закону о дипломатах ущемляют геев

Влада Некрасова

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приняла в четверг решение не провозглашать принятые Рийгикогу поправки в «Закон о дипломатической службе», пишет err.ee. Кальюлайд недовольна тем, что в поправках не обеспечен принцип равного обращения для заключивших брак и однополых пар, которые зарегистрировали совместное проживание на основании соответствующего закона.

Кальюлайд сказала журналистам на пресс-конференции в Кадриорге, что в таком виде поправки в «Закон о дипломатической службе» противоречат конституции Эстонской Республики.

По оценке президента, в законе не соблюден принцип равного обращения, поскольку заключившие брак и однополые пары, зарегистрировавшие совместное проживание, не рассматриваются в нем на равных основаниях, т.к. предусмотренные поправками гарантии распространяются только на супругов. По мнению Кальюлайд, такой подход не является уместным и обоснованным, потому что Рийгикогу в других законах рассматривал брак и совместное проживание на равных основаниях.

«Одна из важнейших задач президента республики — поддерживать соответствие нашего правового поля конституции. Не провозглашая данный закон, я не даю оценку другим его положениям, потому что содержательные аспекты реформы дипломатической службы не являются конституционными вопросами», — добавила глава государства.

Она отметила, что комиссия по иностранным делам Рийгикогу также указывала на эту проблему, попросив парламент обсудить данный вопрос и привести его в согласие с конституцией.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (правая партия «Отечество») и лидер этой политической силы Хелир-Валдор Сеэдер выразили недовольство решением Керсти Кальюлайд. Комментируя в четверг решение президента, Рейнсалу заявил, что не согласен с позицией Кальюлайд ни по юридическим, ни по политическим аспектам.

«Законодатель при рассмотрении закона четко указал, что он не хочет расширять супружеский статус на другие группы. Из конституции не следует какое-либо требование, что у лиц, заключивших в Эстонии договор о совместном проживании, должны быть все права, какие есть у супругов. Именно этой цели и служит вето президента: поскольку из-за нежелания законодателя не удалось принять прикладной закон к „Закону о совместном проживании“, цель которого — создать параллельный вид брака, то пытаются добиться того же результата через законы в отдельных сферах», — сказал Рейнсалу.

«Я бы не стал считать такое законотворчество хорошей практикой. Государственный суд тоже не сказал ничего конкретного по поводу „Закона о дипломатической службе“, в эстонской судебной практике не действует англо-американское прецедентное право. Так что реформы по введению параллельного брака — вопрос политической дискуссии, а не „Закона о дипломатической службе“», — добавил министр.

Урмас Рейнсалу также отметил, что в нескольких предыдущих решениях за период с 2016 года президент провозглашала поправки в «Закон о дипломатической службе», не прибегая к таким аргументам. «Конституция та же самая, президент тот же самый, только последнее решение Кальюлайд противоречит ее прежним решениям. В целом, решение президента является политическим, принято с ясной целью вынести на повестку дня применение „Закона о совместном проживании“ и, тем самым, изменение понятия брака. Этот случай не будет последним, и, тем самым, подтверждает практическую необходимость, в интересах ясности, обеспечить конституционную защиту брака, как это предложил сделать Эстонский совет церквей», — заключил министр иностранных дел.

По мнению председателя Isamaa Хелира-Валдора Сеэдера, в конституцию необходимо внести поправку, которая однозначно определит брак как союз мужчины и женщины. «В свете этого решения очевидно, что надо сделать конкретные шаги для защиты института брака. Это вопрос ценностных установок, который вытекает из долгой истории и традиций института брака. Внесение в конституцию определения брака показало бы, что государство ценит и поддерживает сильный институт семьи и брака и внесло бы ясность в эстонское законодательство», — призвал лидер «отечественников».

«Партия „Отечество“ в 2016 года предложила парламентским партиям инициировать поправки в конституцию, определяющие брак, как союз мужчины и женщины. И в 2018 году съезд „Отечества“ утвердил фундаментальные мировоззренческие принципы партии, в которых было прописано то же самое. Теперь политическая обстановка изменилась, и предложение „Отечества“ начала активно поддерживать Консервативная народная партия. Что дает надежду внести в конституцию определение брака, как союза мужчины и женщины. Хочется надеяться, что это предложение поддержат и другие партии», — сказал Сеэдер.

Нынешнее правительство Эстонии сформировали весной 2019 года Центристская партия, Isamaa и Консервативная народная партия (EKRE). По настоянию EKRE в коалиционный договор был внесен пункт, предусматривающий проведение осенью 2021 года референдума по соответствующей поправке в конституцию (определяющие брак, как союз мужчины и женщины) одновременно с муниципальными выборами. Против закона, позволяющего официально заключать гей-браки, ранее выступил и Архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви (EELK) Урмас Вийльма. В свою очередь, премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Центристская партия) высказывается в защиту данного закона.

