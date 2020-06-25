Президент поручил создать прозрачный механизм распределения средств от повышенной ставки НДФЛ

Лидия Мартынова

Президент России Владимир Путин потребовал создать прозрачный и понятный механизм распределения средств, которые будут получены от повышения ставки НДФЛ. Об этом 25 июня сообщает ТАСС.

Глава государства на встрече с членами Общественной палаты России напомнил о своём предложении повысить ставку НДФЛ до 15 процентов на доходы граждан, превышающие пять миллионов рублей в год, и направить полученные ресурсы целевым образом на лечение детей, страдающих тяжёлыми заболеваниями.

Потребуется создать абсолютно прозрачный, понятный гражданам механизм распределения таких средств с участием людей, обладающих безупречной репутацией в обществе, указал российский лидер.

«Предлагаю Общественной палате внести здесь свои предложения: нужно сформировать механизм распределения этих ресурсов», — сказал он.

«Парламентская газета» сообщала, что с января будущего года налог на доходы физлиц, которые зарабатывают свыше пяти миллионов рублей в год, увеличится с текущих 13 до 15 процентов. В общей сложности мера поможет привлечь в бюджет дополнительно 60 миллиардов рублей, которые направят исключительно на помощь детям с редкими заболеваниями.

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