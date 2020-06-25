Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Президент поручил создать прозрачный механизм распределения средств от повышенной ставки НДФЛ

Президент поручил создать прозрачный механизм распределения средств от повышенной ставки НДФЛ

Президент поручил создать прозрачный механизм распределения средств от повышенной ставки НДФЛ

Президент России Владимир Путин потребовал создать прозрачный и понятный механизм распределения средств, которые будут получены от повышения ставки НДФЛ. Об этом 25 июня сообщает ТАСС.

Глава государства на встрече с членами Общественной палаты России напомнил о своём предложении повысить ставку НДФЛ до 15 процентов на доходы граждан, превышающие пять миллионов рублей в год, и направить полученные ресурсы целевым образом на лечение детей, страдающих тяжёлыми заболеваниями.

Потребуется создать абсолютно прозрачный, понятный гражданам механизм распределения таких средств с участием людей, обладающих безупречной репутацией в обществе, указал российский лидер.

«Предлагаю Общественной палате внести здесь свои предложения: нужно сформировать механизм распределения этих ресурсов», — сказал он.

«Парламентская газета» сообщала, что с января будущего года налог на доходы физлиц, которые зарабатывают свыше пяти миллионов рублей в год, увеличится с текущих 13 до 15 процентов. В общей сложности мера поможет привлечь в бюджет дополнительно 60 миллиардов рублей, которые направят исключительно на помощь детям с редкими заболеваниями. 

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Воспаление кишечника повышает риск деменции
Воспаление кишечника повышает риск деменции
Командующий Балтфлотом наградил участницу парада, потерявшую туфлю
Командующий Балтфлотом наградил участницу парада, потерявшую туфлю
ХАМАС будет считать аннексию Западного берега объявлением войны
ХАМАС будет считать аннексию Западного берега объявлением войны
Постановление о расширении льготной ипотеки подпишут в ближайшие дни
Постановление о расширении льготной ипотеки подпишут в ближайшие дни
Минобороны Латвии хочет добиться строительства ветки Rail Balticа к Адажи
Минобороны Латвии хочет добиться строительства ветки Rail Balticа
В России рухнула продажа презервативов
В России рухнула продажа презервативов
Глава Минкульта назвала возможную дату открытия кинотеатров
Глава Минкульта назвала возможную дату открытия кинотеатров
В Еврокомиссии недовольны поправкой о приоритете Конституции России
В Еврокомиссии недовольны поправкой о приоритете Конституции России
Развод Кристины Асмус и Гарика Харламова: новые подробности и слухи — от заявления о "розыгрыше" до комментария адвоката
Развод Кристины Асмус и Гарика Харламова: новые подробности и слухи —
Президент Эстонии: Поправки к закону о дипломатах ущемляют геев
Президент Эстонии: Поправки к закону о дипломатах ущемляют геев
Чернокожим в США разрешат ходить без масок
Чернокожим в США разрешат ходить без масок
Обследование технического состояния зданий и сооружений
Обследование технического состояния зданий и сооружений

Топ на сегодня

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Милорад Додик встретился с Путиным и Шойгу в Москве
Милорад Додик встретился с Путиным и Шойгу в Москве
Самолет потерпел крушение в Пакистане из-за разговора пилотов о коронавирусе
Самолет потерпел крушение в Пакистане из-за разговора пилотов о
США передали грузинским спецслужбам оперативное оборудование
США передали грузинским спецслужбам оперативное оборудование
«Газпром» платит за пустой Трансбалканский газопровод
«Газпром» платит за пустой Трансбалканский газопровод

Еще по теме

Кудрин назвал предложенную корректировку НДФЛ аккуратной
Кудрин отреагировал на повышение налога на богатых
Прогрессивный налог на доходы физических лиц представили сразу три фракции Госдумы
В Госдуме высказались против дополнительного налога на богатство