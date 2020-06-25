При одном условии. Запрет на импорт топлива могут отменить досрочно

Лидия Мартынова

Минэнерго России не исключает досрочного прекращения запрета на импорт топлива в случае нормализации рыночных условий, сообщило РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.





"Минэнерго продолжает мониторинг целесообразности сохранения запрета на импорт и при нормализации рыночных условий рассмотрит возможность досрочного прекращения ограничений", – сообщили в ведомстве.

В конце мая правительство России временно запретило импорт некоторых видов топлива в Россию до 1 октября 2020 года. В перечень временно запрещенных для импорта видов топлива попали: бензин, керосин, дизельное топливо и судовое топливо. Данная мера была принята в целях обеспечения энергетической безопасности России и стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива.

сообщило, что СМИ раскрыли крупнейших покупателей российской нефти.