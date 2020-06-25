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Пропадавшие без вести люди раскрыли истинные причины своего исчезновения

Пропадавшие без вести люди раскрыли истинные причины своего исчезновенияФото: Depositphotos

Люди рассказали, что в прошлом пропадали без вести, но истинные причины их исчезновения были необычны и зачастую связаны с недопониманием. Свои истории они раскрыли в комментариях на Reddit под постом пользователя с ником OneHundredForcer.

По словам gingeronimoo, у него появилось серьезное психическое заболевание, из-за чего через некоторое время он оказался бездомным, скитающимся по улицам. Близкие пытались найти его и даже создали для этого специальную страницу в соцсети Facebook. Мужчина рассказал, что несколько раз был задержан полицией, в том числе за то, что спал на лавке в парке. «Уже пару лет, как не бездомный. Живу с соседом. Прихожу на прием к доктору каждый месяц. Жизнь достаточно хорошая», — заметил он.

Юзер vadermaybelater вспомнил, что решил уйти из семьи, когда ему было около 19 лет. Пару лет он был вдалеке от родного города, но в конце концов решил вернуться. Придя домой, он услышал историю о том, что он якобы погиб в ДТП. По его словам, погибший оказался тезкой, но никто из родных даже не стал проверять, точно ли это был он.

Пользователь Shroomtune убежал из дома еще ребенком, в 10 лет. Вместе с другом они поехали на велосипедах в другой штат США и неделю жили под мостом. Он объяснил, что был скорее рад вернуться в семью, а вот родители его приятеля были более строгими, и его друга сурово наказали за такой поступок.

У strengr произошло недопонимание. По словам юзера, еще в 1980-е годы он регулярно ходил в походы и с собой у него не было каких-либо средств связи. «Я сообщил о планах своей матери и она даже сходила вместе со мной в магазин за припасами», — рассказал он. Однако вернувшись из похода, длившегося неделю, он увидел свое фото на телеканалах. Оказалось, что мать ошиблась и думала, что поход пройдет на следующей неделе. Поэтому она обратилась в полицию, считая его пропавшим без вести.

Ранее героиня вирусного ролика по фамилии Чарльз, спевшая охраннику о том, что из-за ее задержания он потеряет работу, рассказала, как видео изменило ее жизнь. Женщина смогла вернуться в семью, а также заработала более 50 тысяч долларов с помощью платформы Gofundme.

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По материалам: lenta.ru

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