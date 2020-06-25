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Провокация перед парадом в Москве: солдат разбил стекла машины ФСО

Провокация перед парадом в Москве: солдат разбил стекла машины ФСО

Солдат-срочник, который попытался устроить провокацию переда парадом Победы в Москве, родом из Калуги. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«До того, как возненавидеть ФСБ, он полюбил алкогольные напитки. Хотел выпендриться и получить пять минуты славы, а теперь может получить несколько лет заключения», — говорится в сообщении.

По данным радиостанции «ГоворитМосква», в последний момент из парадного расчёта был переведён в резерв один из солдатов-срочников. Перед этим молодой человек начал кричать, что ненавидит сотрудников ФСБ, а после — разбил автоматом стёкла машины ФСО.

«Молодой человек на тренировках входил в основную группу. Но незадолго до парада его перевели в резерв. Судя по всему, ему напекло голову. Ему показалось, что его облучают из машины, которая стояла рядом. Что за ним следят. И вот он решил разбить стекло этой машины. Он был вооружён карабином. Он нанёс два удара по стеклу. Его тут же привели в чувство. После этого он написал объяснительную записку. Он не стал говорить о каких-то планах. Видно, что человеку просто напекло голову, — заявил телеведущий Владимир Соловьёв в эфире программы «Соловьёв LIVE».

Сообщается, что военнослужащий задержан, против него будет возбуждено уголовное дело.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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