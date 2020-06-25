Пустят ли россиян в Европу 1 июля?

Влада Некрасова

Границы Евросоюза могут не открыться для россиян с 1 июля. Об этом во вторник, 23 июня, сообщило издание The New York Times. Однако не все государства ЕС хотят следовать указаниям Брюсселя. О том, какие страны Европы готовы побороться за российских туристов, читайте в нашем материале.

ПОЧЕМУ РОССИЯН МОГУТ НЕ ПУСТИТЬ В ЕВРОПУ

По информации The New York Times, Брюссель порекомендует странам-участникам ЕС открыть границы для граждан третьих стран только при условии, что эпидемиологическая ситуация в этих неевропейских государствах сопоставима или близка к той, что существует сейчас в Европе.

Будет составлен общий для ЕС список стран, из которых возможен въезд туристов. Этот рекомендованный перечень сформируют на основе методологии Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). В этом случае ECDC может оставить «за бортом» путешественников из США и Мексики, большей части Южной Америки, Южной Африки, России, Ирана, Саудовской Аравии и Афганистана. Зато в списке могут оказаться Китай, Вьетнам, Уганда и другие страны Африки, Египет и Турция.

Согласно эпидемиологическим критериям ЕС, страна не относится к группе риска, если в течение 14 дней на 100 000 человек фиксируются 16-20 новых случаев заражения. Для сравнения, в США это примерно 107 случаев, в России – около 80 новых зараженных.

ЕВРОПЕ ВАЖЕН ПРИНЦИП ВЗАИМНОСТИ

Предварительное решение ЕС по списку третьих стран было ожидаемым. Как сообщал ранее «Вестник АТОР», к эпидемиологическим критериям, необходимым для открытия внешних границ ЕС, в Брюсселе плюсуют и принцип взаимности. США в марте ввели запрет на прибытия европейцев, Россия закрыла все границы.

О принципе взаимности снова заявил государственный секретарь при Министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан. В интервью France Info TV он заявил, что сейчас ЕС занят определением, куда европейцы могут поехать в отпуск. «Идея состоит в том, чтобы с 1 июля иметь список стран за пределами ЕС, в которые мы, европейцы, можем приезжать или уезжать. В этом списке примерно 50 стран, которые контролируют пандемию и которые не ставят под угрозу здоровье европейцев», - отметил он.

При этом европейский чиновник отметил, что списки третьих стран будут «гибкими»: они будут обновляться каждые 15 дней.

ЗА РОССИЮ – ГРЕЦИЯ, КИПР И ИТАЛИЯ

В публичных выступлениях представители ЕС не заявляли о том, что российских туристов им «не надо». Тот же Лемуан в интервью не упомянул Россию, отметив лишь, что в готовящимся списке однозначно не будет Бразилии, весьма вероятно, что и США.

В свою очередь глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая, комментируя публикацию в NYT, заявила, что в ЕС не хотят видеть туристов из Латинской Америки и США, где эпидемия все еще не достигла своего пика.

По информации Politico, среди европейских стран идет очень «сложная дискуссия» по списку стран, границы с которыми могут открыться с 1 июля. Как отмечает издание, государства ЕС, ориентированные на прием российских туристов, выступают за открытие границ для россиян. Например, такую позицию заняли Греция и Кипр. Ранее о готовности принимать граждан РФ заявляла и Италия.

РЕШЕНИЕ ЕС НОСИТ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

По данным Reuters, окончательное решение Брюсселя по открытию границ ЕС будет опубликовано на следующей неделе. Агентство со ссылкой на свои источники сообщает, что критерии поездок в ЕС «еще могут измениться».

Кроме того, общие рекомендации не будут иметь обязательной силы для любого из государств Евросоюза. «Эти рекомендации вызывают много противоречий. Многие страны, отстаивая свои интересы, могут пойти своим путем», - сказал дипломат о предложении ЕС.

ТУРЦИЯ КАК КОНКУРЕНТ ДЛЯ ЕВРОПЫ

Источники «Вестника АТОР», комментируя инициативы ЕС, говорят о том, что в первую очередь для российских туристов важен факт открытия границ РФ. Пока ориентиром в этом является расписание «Аэрофлота»: национальный перевозчик планирует рестарт международных рейсов с 1 августа.

Для многих наших соотечественников принципиален и визовый вопрос: не у всех есть действующий шенген. Пока о возобновлении приема документов на визы заявила лишь Греция.

По оценкам экспертов, в открытии границ ряда стран ЕС для граждан РФ большую роль может сыграть безвизовая Турция. «Если Турция добьется возобновления авиасообщения с РФ с 15 июля, это может ускорить открытие туристических коридоров Греции, Италии и Кипра с Россией. Эти страны Средиземноморья обязательно поборются за российских туристов», - уверены эксперты.