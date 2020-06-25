Путин: Нельзя допускать принудиловки и накрутки явки на голосовании

Лидия Мартынова

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ должно пройти «без принудиловки, накрутки явки». Об этом сегодня, 25 июня, заявил президент страны Владимир Путин в ходе встречи с членами Общественной палаты нового, седьмого состава, которая прошла в режиме видеоконференции.

«Наша общая важнейшая задача, чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными. Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки. Не говоря уже о сбоях при учёте поданных голосов, чтобы впоследствии никто и никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России», — отметил Путин.

«Я уже многократно говорил об этом, в целом изменения, которые намечены в основной закон, в конституцию, они не требовали по действующему закону общероссийского голосования. Я посчитал, что это чрезвычайно важно, чтобы люди высказали своё прямое отношение к тем поправкам, которые предлагаются. Только они сами, только наши граждане вправе решать, каким быть нашему основному закону», — сказал глава государства.

Он призвал членов Общественной палаты во взаимодействии с избирательными комиссиями и коллегами в регионах «вести активный мониторинг хода голосования с точки зрения чёткого, неукоснительного соблюдения всех процедур и правил, включая и вопросы санитарной безопасности на участках».

«А главное, конечно же, гарантий свободного волеизъявления по важнейшему, принципиальному вопросу для настоящего и будущего нашей страны и каждого её гражданина», — подчеркнул президент.

Как ранее сообщало ИА Newstes, в Россию приглашены несколько десятков иностранных экспертов, которые будут присутствовать на общероссийском голосовании по поправкам в конституцию страны. По словам секретаря Общественной палаты РФ Лидии Михеевой приглашенные депутаты зарубежных парламентов, представители политических партий, СМИ, общественные деятели и ученые «не имеют статус общественного наблюдателя, поскольку это не предусмотрено законом».

25 июня в России стартовало общероссийское голосование по поправкам в основной документ страны. Указом президента РФ Владимира Путина главный день голосования назначен 1 июля, однако россияне могут проголосовать в период с 25 по 30 июня.

Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08.00 до 20.00 по местному времени во всех регионах РФ. Подсчет голосов будет осуществляться после 20.00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.