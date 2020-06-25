Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Путин: Нельзя допускать принудиловки и накрутки явки на голосовании

Путин: Нельзя допускать принудиловки и накрутки явки на голосовании

Путин: Нельзя допускать принудиловки и накрутки явки на голосовании

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ должно пройти «без принудиловки, накрутки явки». Об этом сегодня, 25 июня, заявил президент страны Владимир Путин в ходе встречи с членами Общественной палаты нового, седьмого состава, которая прошла в режиме видеоконференции.

«Наша общая важнейшая задача, чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными. Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки. Не говоря уже о сбоях при учёте поданных голосов, чтобы впоследствии никто и никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России», — отметил Путин.
«Я уже многократно говорил об этом, в целом изменения, которые намечены в основной закон, в конституцию, они не требовали по действующему закону общероссийского голосования. Я посчитал, что это чрезвычайно важно, чтобы люди высказали своё прямое отношение к тем поправкам, которые предлагаются. Только они сами, только наши граждане вправе решать, каким быть нашему основному закону», — сказал глава государства.

Он призвал членов Общественной палаты во взаимодействии с избирательными комиссиями и коллегами в регионах «вести активный мониторинг хода голосования с точки зрения чёткого, неукоснительного соблюдения всех процедур и правил, включая и вопросы санитарной безопасности на участках».

«А главное, конечно же, гарантий свободного волеизъявления по важнейшему, принципиальному вопросу для настоящего и будущего нашей страны и каждого её гражданина», — подчеркнул президент.

Как ранее сообщало ИА Newstes, в Россию приглашены несколько десятков иностранных экспертов, которые будут присутствовать на общероссийском голосовании по поправкам в конституцию страны. По словам секретаря Общественной палаты РФ Лидии Михеевой приглашенные депутаты зарубежных парламентов, представители политических партий, СМИ, общественные деятели и ученые «не имеют статус общественного наблюдателя, поскольку это не предусмотрено законом».

25 июня в России стартовало общероссийское голосование по поправкам в основной документ страны. Указом президента РФ Владимира Путина главный день голосования назначен 1 июля, однако россияне могут проголосовать в период с 25 по 30 июня.

Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08.00 до 20.00 по местному времени во всех регионах РФ. Подсчет голосов будет осуществляться после 20.00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Канделаки рассказала о домогательствах и драке с Саакашвили
Канделаки рассказала о домогательствах и драке с Саакашвили
Словацкий оператор в шоке, как Украина отремонтирует свой газопровод
Словацкий оператор в шоке, как Украина отремонтирует свой газопровод
ОАЭ раскритиковали роль Турции в Ливии
ОАЭ раскритиковали роль Турции в Ливии
В российском регионе заявили о нехватке врачей для борьбы с коронавирусом
В российском регионе заявили о нехватке врачей для борьбы с
Это очень важно. РФ напомнила США о выводе ядерного оружия из Европы
Это очень важно. РФ напомнила США о выводе ядерного оружия из Европы
Порнозвезда пожаловалась на «преследующее ее до смерти» прошлое
Порнозвезда пожаловалась на «преследующее ее до смерти» прошлое
Сланцевой нефти из США предрекли мрачное будущее
Сланцевой нефти из США предрекли мрачное будущее
Бюллетени в урне, которую использовал Лобков, признали недействительными
Бюллетени в урне, которую использовал Лобков, признали
Путин: Нельзя допускать принудиловки и накрутки явки на голосовании
Путин: Нельзя допускать принудиловки и накрутки явки на голосовании
В России создали миниатюрный индикатор для двигателя боевого самолета
В России создали миниатюрный индикатор для двигателя боевого самолета
Конец ретроградной Венеры 25 июня 2020 года: 5 Знаков Зодиака будут счастливы в любви
Конец ретроградной Венеры 25 июня 2020 года: 5 Знаков Зодиака будут
Девушка с обложки Vogue, бегунья и владелица бренда одежды: что мы знаем о модели plus-size Кэндис Хаффин
Девушка с обложки Vogue, бегунья и владелица бренда одежды: что мы

Топ на сегодня

Милорад Додик встретился с Путиным и Шойгу в Москве
Милорад Додик встретился с Путиным и Шойгу в Москве
США передали грузинским спецслужбам оперативное оборудование
США передали грузинским спецслужбам оперативное оборудование
Франция призвала ЕС «без табу и наивности» обсудить отношения с Турцией
Франция призвала ЕС «без табу и наивности» обсудить отношения
Сооснователь Pink Floyd: Помните, именно русские разгромили нацистов
Сооснователь Pink Floyd: Помните, именно русские разгромили нацистов
Парад в честь 75-ой годовщины Победы прошел в Донецке: фото
Парад в честь 75-ой годовщины Победы прошел в Донецке: фото

Еще по теме

Путин заявил о недопустимости накрутки явки на голосовании по поправкам в Конституцию
На голосовании по поправкам легитимность будет важнее явки, заявили в АП
Путин сообщил подробности о дне голосования по поправкам в Конституцию
ЦИК планирует обсудить готовность к голосованию по поправкам