Путин: Нельзя допускать принудиловки и накрутки явки на голосовании
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ должно пройти «без принудиловки, накрутки явки». Об этом сегодня, 25 июня, заявил президент страны Владимир Путин в ходе встречи с членами Общественной палаты нового, седьмого состава, которая прошла в режиме видеоконференции.
«Я уже многократно говорил об этом, в целом изменения, которые намечены в основной закон, в конституцию, они не требовали по действующему закону общероссийского голосования. Я посчитал, что это чрезвычайно важно, чтобы люди высказали своё прямое отношение к тем поправкам, которые предлагаются. Только они сами, только наши граждане вправе решать, каким быть нашему основному закону», — сказал глава государства.
Он призвал членов Общественной палаты во взаимодействии с избирательными комиссиями и коллегами в регионах «вести активный мониторинг хода голосования с точки зрения чёткого, неукоснительного соблюдения всех процедур и правил, включая и вопросы санитарной безопасности на участках».
Как ранее сообщало ИА Newstes, в Россию приглашены несколько десятков иностранных экспертов, которые будут присутствовать на общероссийском голосовании по поправкам в конституцию страны. По словам секретаря Общественной палаты РФ Лидии Михеевой приглашенные депутаты зарубежных парламентов, представители политических партий, СМИ, общественные деятели и ученые «не имеют статус общественного наблюдателя, поскольку это не предусмотрено законом».
25 июня в России стартовало общероссийское голосование по поправкам в основной документ страны. Указом президента РФ Владимира Путина главный день голосования назначен 1 июля, однако россияне могут проголосовать в период с 25 по 30 июня.
Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08.00 до 20.00 по местному времени во всех регионах РФ. Подсчет голосов будет осуществляться после 20.00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.