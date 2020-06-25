Путин заявил о недопустимости накрутки явки на голосовании по поправкам в Конституцию

Анастасия Иванова

Результаты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию должны быть абсолютно достоверными и легитимными, накрутка явки и сбои при учёте голосов недопустимы, заявил Президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты. Об этом сообщает ТАСС.

«Наша общая важнейшая задача — чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными», — сказал глава государства.

По его словам, «здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учёте поданных голосов, чтобы впоследствии никто никогда не мог подставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России».

Как сообщала ранее «Парламентская газета», в России 25 июня началось голосование по поправкам в Конституцию. Сам формат голосования, в том числе его длительность, для РФ в новинку. Но его итоги станут определяющими для будущего страны. Прийти на участки можно до 20.00 в любой день вплоть до 1 июля — это основной день голосования, объявленный нерабочим.