Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Блоги » Бизнес » "Расплачиваются телом": критик-гей Соседов о любовниках олигархов в российском шоу-бизнесе

"Расплачиваются телом": критик-гей Соседов о любовниках олигархов в российском шоу-бизнесе

"Расплачиваются телом": критик-гей Соседов о любовниках олигархов в российском шоу-бизнесе

52-летний Сергей Соседов знает, что на российской эстраде предостаточно геев. Музыкальный критик раскрыл изданию "Собеседник", как олигархи проталкивают на сцену своих любовников.

Как считает Сергей Соседов, всех российских исполнителей, которые придерживаются нетрадиционной ориентации, сложно назвать выдающимися артистами.

Но у нас часто среднее выдают за что-то выдающееся. Басков, Киркоров, Лазарев, Билан показывают хороший уровень. Тот же Билан обладает многими вокальными техниками, он в Гнесинке учился, занимался с иностранными педагогами, у него есть хорошая западная школа. Но одна беда у всех – слабый репертуар.

Сергей Соседов не исключает, что в скором времени на российской эстраде вырастет количество геев, поскольку богатые мужчины частенько продвигают своих любовников.

По словам музыкального критика, ему самому делали предложение заработать на обеспеченных гомосексуалистах, однако он отказывался им помогать.

"Богатенькие мешки" постоянно приходят к известным композиторам и просят: "Раскрутите моего любовника, напишите ему песню. Деньги есть – заплачу!" Это все сплошь и рядом. Появилась эта тенденция еще в 90-х годах, как только возник российский шоу-бизнес. И к Фадееву приходят, и к Дробышу, и к Крутому. Но никто из них ничего не добился абсолютно. В 90-е каждый день на эстраде менялись имена, потому что "папики" платили. Но дальше дело не шло. Чем расплачиваются эти исполнители? Наверное, всем известным способом. Они же не просто так дают большие деньги на раскрутку этих людей. Наверное, за услуги расплачиваются телом. Никто же не будет просто так платить.

Недавно Виктор Дробыш заявил в программе "Однажды" на НТВ, что некоторые российские олигархи предпринимают попытки "купить славу" для собственных любовников, прося известного композитора и продюсера помочь в раскрутке исполнителей. 

"Появились олигархи, которые готовы платить за своих любовников. Их стало больше. Если человек готов заплатить за того, кого тайно или явно... Я не знаю, как сказать... петрушит", - замялся во время интервью заслуженный артист РФ.

Коллега Дробыша Иосиф Пригожин признался, что в свое время также сотрудничал с сексуальными партнерами олигархов. 

"У меня в свое время тоже был опыт работы с чьими-то любовницами и любовниками. Но это всегда заканчивалось плачевно - конфликтами, разборками, войнами. Потому что этим людям, как детям, постоянно не хватало внимания. Знаете, иногда в жизни любовница может иметь на мужчину больше притязаний, чем родная жена. Вот и в шоу-бизнесе тоже самое", - рассказал супруг Валерии.

Как писал NEWSTES, ранее Сергей Соседов высмеял Костюшкина, рассказавшего о связи с мужчиной.

# Бизнес / Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Развод Кристины Асмус и Гарика Харламова: новые подробности и слухи — от заявления о "розыгрыше" до комментария адвоката
Развод Кристины Асмус и Гарика Харламова: новые подробности и слухи —
Президент Эстонии: Поправки к закону о дипломатах ущемляют геев
Президент Эстонии: Поправки к закону о дипломатах ущемляют геев
Чернокожим в США разрешат ходить без масок
Чернокожим в США разрешат ходить без масок
Обследование технического состояния зданий и сооружений
Обследование технического состояния зданий и сооружений
Вокалист Linkin park отказался выложить песню, записанную с Беннингтоном
Вокалист Linkin park отказался выложить песню, записанную с
Полицейские попросили у Ефремова автограф в ночь смертельного ДТП
Полицейские попросили у Ефремова автограф в ночь смертельного ДТП
"Унесенные ветром" вернули на HBO Max после расового скандала: "Мы должны полностью принять нашу историю"
"Унесенные ветром" вернули на HBO Max после расового скандала: "Мы
Металлопрокат в розницу от компании «Бонмастер»
Металлопрокат в розницу от компании «Бонмастер»
Вид австралийских мышей, считавшийся вымершим из-за лесных пожаров прошлого года, вновь обнаружен в природе
Вид австралийских мышей, считавшийся вымершим из-за лесных пожаров
Лукашенко намерен обсудить с Путиным вмешательство в выборы в Белоруссии
Лукашенко намерен обсудить с Путиным вмешательство в выборы в
Определилось число участников чемпионата конкурса «Цифровой прорыв»
Определилось число участников чемпионата конкурса «Цифровой прорыв»
Доступные способы ликвидации ООО в Москве
Доступные способы ликвидации ООО в Москве

Топ на сегодня

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Самолет потерпел крушение в Пакистане из-за разговора пилотов о коронавирусе
Самолет потерпел крушение в Пакистане из-за разговора пилотов о
Милорад Додик встретился с Путиным и Шойгу в Москве
Милорад Додик встретился с Путиным и Шойгу в Москве
«Газпром» платит за пустой Трансбалканский газопровод
«Газпром» платит за пустой Трансбалканский газопровод
США передали грузинским спецслужбам оперативное оборудование
США передали грузинским спецслужбам оперативное оборудование

Еще по теме

Секрет на миллион - 59 выпуск - Сергей Соседов (10.02.2018)
Сергей Соседов раскритиковал возвращение на сцену Софии Ротару
Сергей Соседов: Алла Пугачева сама уничтожила свое творчество
"Сама себя уничтожила": Сергей Соседов призвал не ходить на концерт Пугачёвой