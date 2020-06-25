"Расплачиваются телом": критик-гей Соседов о любовниках олигархов в российском шоу-бизнесе

Вадим Карасев

52-летний Сергей Соседов знает, что на российской эстраде предостаточно геев. Музыкальный критик раскрыл изданию "Собеседник", как олигархи проталкивают на сцену своих любовников.

Как считает Сергей Соседов, всех российских исполнителей, которые придерживаются нетрадиционной ориентации, сложно назвать выдающимися артистами.

Но у нас часто среднее выдают за что-то выдающееся. Басков, Киркоров, Лазарев, Билан показывают хороший уровень. Тот же Билан обладает многими вокальными техниками, он в Гнесинке учился, занимался с иностранными педагогами, у него есть хорошая западная школа. Но одна беда у всех – слабый репертуар.



Сергей Соседов не исключает, что в скором времени на российской эстраде вырастет количество геев, поскольку богатые мужчины частенько продвигают своих любовников.



По словам музыкального критика, ему самому делали предложение заработать на обеспеченных гомосексуалистах, однако он отказывался им помогать.



"Богатенькие мешки" постоянно приходят к известным композиторам и просят: "Раскрутите моего любовника, напишите ему песню. Деньги есть – заплачу!" Это все сплошь и рядом. Появилась эта тенденция еще в 90-х годах, как только возник российский шоу-бизнес. И к Фадееву приходят, и к Дробышу, и к Крутому. Но никто из них ничего не добился абсолютно. В 90-е каждый день на эстраде менялись имена, потому что "папики" платили. Но дальше дело не шло. Чем расплачиваются эти исполнители? Наверное, всем известным способом. Они же не просто так дают большие деньги на раскрутку этих людей. Наверное, за услуги расплачиваются телом. Никто же не будет просто так платить.



Недавно Виктор Дробыш заявил в программе "Однажды" на НТВ, что некоторые российские олигархи предпринимают попытки "купить славу" для собственных любовников, прося известного композитора и продюсера помочь в раскрутке исполнителей.

"Появились олигархи, которые готовы платить за своих любовников. Их стало больше. Если человек готов заплатить за того, кого тайно или явно... Я не знаю, как сказать... петрушит", - замялся во время интервью заслуженный артист РФ.

Коллега Дробыша Иосиф Пригожин признался, что в свое время также сотрудничал с сексуальными партнерами олигархов.

"У меня в свое время тоже был опыт работы с чьими-то любовницами и любовниками. Но это всегда заканчивалось плачевно - конфликтами, разборками, войнами. Потому что этим людям, как детям, постоянно не хватало внимания. Знаете, иногда в жизни любовница может иметь на мужчину больше притязаний, чем родная жена. Вот и в шоу-бизнесе тоже самое", - рассказал супруг Валерии.

Как писал NEWSTES, ранее Сергей Соседов высмеял Костюшкина, рассказавшего о связи с мужчиной.