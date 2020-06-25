Развод Кристины Асмус и Гарика Харламова: новые подробности и слухи — от заявления о "розыгрыше" до комментария адвоката

Вадим Карасев

В прессе продолжает обсуждаться расставание 32-летней Кристины Асмус и 39-летнего Гарика Харламова после 8 лет брака. Развод пары стал полной неожиданностью для поклонников, поэтому сразу же после официального заявления супругов в инстаграме они принялись строить свои теории относительно их разрыва. Многие предположили, что развод Асмус и Харламова — просто розыгрыш, на который пара пошла в рамках юмористической YouTube-программы Comment Out.

Эту идею поддерживал и ведущий и автор идеи шоу Владимир Маркони. Сначала он давал намеки в своем инстаграме, а вчера дал комментарий "Комсомольской правде". Владимир сообщил, что семейная пара действительно участвовала в его передаче, и подтвердил предположения поклонников, что их публичное расставание — просто часть парного задания, которое Асмус и Харламов выполнили в рамках шоу.





Владимир Маркони

Да, разумеется, они участвовали в проекте! И здорово, что этот веселый розыгрыш и дружеская подколка так интересно взбудоражили медийное пространство. Так как они прекрасные актеры, по инерции долгое время они наверняка еще будут говорить "нет, нет", но как только в июле выйдет выпуск, мы все карты сразу же раскроем, — сообщил Маркони.

Не успели поклонники обрадоваться тому, что развод Кристины и Гарика все же не состоится, как шоумен опубликовал в своем инстаграме новый пост, в котором с сарказмом опроверг слова Маркони и обвинил его в хайпе на чужом расставании.





Гарик Харламов и Кристина Асмус

Понимаю, что многих эта тема уже достала, а многим вообще насрать (и это прекрасно), но так как спекуляции на нашем разводе продолжаются, вынужден еще раз прокомментировать. Мы не участвовали с Кристиной ни в каком шоу, и наш развод не является никаким пиаром или хайпом. История о том что мы якобы участвовали в шоу Comment Out является абсолютным враньем. Это станет ясно очень скоро, поскольку было заявлено, что вы ее увидите в июле. Не увидите, поскольку п****ж. А нашим СМИ рекомендую все-таки проверять информацию перед тем, как публиковать то, что выходит изо рта г-а Маркони. То что входит в этот рот, можно не проверять. Всем спасибо, больше не отвлекаю на эту тему (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.), — написал Гарик.





Гарик Харламов и Кристина Асмус с дочерью Настей

На фоне этих обсуждений сегодня появились новые подробности развода Кристины Асмус и Гарика Харламова. В беседе с журналистами "РЕН ТВ" адвокат, представляющий интересы актрисы, сообщил о ходе бракоразводного процесса. Он уточнил, что сейчас супруги готовят документы и подадут их в суд в самые ближайшие дни:

Самое главное, что они достаточно спокойно и мирно решают вопрос о разводе. Они его будут решать мирно, без грязи. Так бывает, что люди расстаются. У них растет дочь, они остаются в теплых и дружеских отношениях.

К слову, несмотря на опровержение Гарика Харламова и заявления адвоката, окончательно запутавшиеся в этой истории подписчики продолжают подозревать, что в итоге развод пары все же окажется многоходовым розыгрышем. Чтобы разобраться в этом, остается дождаться начала июля, — как раз на это время, по словам Маркони, и запланирован выход выпуска шоу с участием Гарика и Кристины.





Гарик Харламов и Кристина Асмус