Результаты ЕГЭ станут известны не более, чем через 10 дней после сдачи экзамена – Музаев

Влада Некрасова

Результаты ЕГЭ станут известны не более, чем через десять дней после сдачи экзамена, сообщил врио главы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

Он отметил, что скорость обработки результатов и регламент подачи апелляции не поменялись.

«Мы ориентируем регионы на то, что от скорости принятия решений зависит, поступит ли молодой человек в вуз или нет. Мы отрабатывали расписание, оно принято не волевым решением Рособрнадзора – это трехсторонняя, даже четырехсторонняя договоренность: Минпросвещения России, Рособрнадзор, Минобрнауки России и совет ректоров», – сказал Музаев.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. В 2022 году в число обязательных предметов для выпускников также планируется ввести иностранный язык.