Ритуалы на дождевую воду: забыть бывшего, избавиться от вредных привычек, вернуть долги

Вадим Карасев

Издавна дождевая вода считалась чем-то магическим. Наши предки полагали, что ей можно смыть с себя негатив и неудачи, исцелиться от болезней и привлечь благополучие. Редакция сайта dailyhoro.ru предлагает воспользоваться древними ритуалами и изменить жизнь к лучшему.

Дождевая вода известна своей особенной энергетикой. Она имеет большое влияние на наши эмоции, чувства и жизнь в целом, потому что тесно связана с природой и ее неукротимой силой. Людям, увлекающимся эзотерическими практиками, и тем, кто желает изменить свою судьбу, обнулить негатив и достичь процветания, будет полезно призвать силу дождевой воды при помощи простых ритуалов.

Магия дождевой воды

В прошлом дождь считался магическим: волхвы и колдуньи использовали его в проведении различных обрядов и ритуалов. Считалось, что чем сильнее был ветер во время дождя, тем могущественнее становилась дождевая вода.

Как правило, воду принято собирать во время дождя, а также после него, на рассвете или закате. С давних пор ее использовали в защите семьи, в получении совета и помощи. Когда в жизни пошла черная полоса, можно призвать силу дождевой воды, ведь она является скорой помощницей, когда необходимо исцелиться, приготовить лекарственные снадобья, избавиться от негативна или проблем.

Если вы время от времени выбираетесь за город на природу и если у вас есть возможность собрать свежую и чистую дождевую воду, обязательно воспользуйтесь этим. Особенно сильной считается вода, которая была собрана в период Новой или растущей Луны: она поможет вам не только избавиться от вредных привычек, вернуть долги, но и привлечь различные блага в свою жизнь.





Ритуалы на дождевую воду

Дождевая вода от долгов. Дождевая вода отлично помогает в избавлении от долгов. Тем, кто оказался в финансовой яме, мы советуем набрать немного воды. Но только не переливайте ее из бочки для слива, лучше наберите в баночку прямо во время дождя. Опрыскайте этой водой дверной проход (именно эта часть дома отвечает за приток денег), своей кошелек и деньги, которые в нем лежат. Достаточно нескольких капель. Держа в одной руке кошелек, в другой деньги, скажите: «Я прошу вас, небеса, через этот свежий дождь дать мне возможности и хороший заработок, чтобы избавиться от долгов и кредитов». Кошелек положите на подоконник и оставьте там на всю ночь. Если ритуал проведен правильно, финансовое положение изменится через несколько недель.

Дождевая вода от тоски и печали по бывшему. В этом ритуале потребуется вода, собранная в первой половине дня. Над собранной водой нужно прочесть три раза молитву «Отче наш», а затем трижды прочесть заговор: «Как вода в землю глубоко уходит, так и тоску по бывшей любви (имя бывшего возлюбленного/возлюбленной) с собой уносит. Куда вода — туда и печаль». После этого умойтесь этой водой, а оставшуюся воду вылейте на улице, желательно под большим деревом.

Ритуал с дождевой водой против вредных привычек и зависимостей. Существует много народных способов лечения зависимостей, однако самым эффективным является добавление в пищу, растворы и отвары нескольких капель воды, собранной после дождя. Важный момент: собирать такую воду нужно с цветков. Делать это лучше всего вдали от пыльного города — к примеру, на даче или на цветочном поле. Собирая воду, приговаривайте: «Для исцеления души и тела от скверны, грязи и заразы. Во имя Божие. Бог со мной».