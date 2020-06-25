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Россия запретила поставки свинины из Нигерии из-за ситуации с АЧС

Россия запретила поставки свинины из Нигерии из-за ситуации с АЧС
Россия с 25 июня запретила поставки из Нигерии живых свиней и продукции свиноводства, говорится в сообщении российского ведомства.

"В связи с ухудшением на территории Нигерии эпизоотической обстановки по инфекции вирусом африканской чумы свиней с 25 июня 2020 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию следующей продукции", - сообщается в материалах.

Ограничения касаются поставок живых свиней, эмбрионов свиней и спермы хряков, продуктов убоя свиней и продукции, содержащей мясо свинины, за исключением прошедшей обработку, гарантирующую разрушение вируса. Кроме того, вводится запрет импорта готовой продукции из свинины или содержащей ее в своем составе, сырья из свинины для производства кормов для непродуктивных животных и пушных зверей.


Ограничения также вводятся на транзит по территории РФ домашних свиней и содержащихся в неволе диких свиней, происходящих с территории Нигерии.

# Россия
По материалам: ria.ru

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