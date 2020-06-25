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Россиянам назвали неожиданный эффект масочного режима

Россиянам назвали неожиданный эффект масочного режимаФото: Алексей Смагин / «Коммерсантъ»

Неожиданный эффект от масочного режима ощутили на себе аллергики, которые легче перенесли период цветения растений. Об этом радио Sputnik рассказал иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

По его словам, в этом году наблюдалось меньше обращений к врачам из-за обострения аллергии. Самым серьезным аллергеном он назвал деревья весной. Период их цветения частично пришелся на введенный из-за коронавируса масочный режим.

«У меня мечта осуществилась. Я с 1995 года каждый год пациентам говорил, что в сезон цветения надо носить маски, а все отвечали, что не хотят быть дураками. В этом году все в масках ходили, поэтому аллергики не дышали пыльцой, и обострения не было», — сказал врач.

Он добавил, что в борьбе с аллергией россиянам помогла затяжная холодная весна с дождями, из-за чего в воздухе было мало пыльцы. Оба этих фактора помогли в том числе людям с астмой. У них приступы случались намного реже, и дополнительных лекарств не требовалось.

Ранее доцент агробиотехнологического департамента Аграрно-технологического института РУДН Валентин Введенский предупредил граждан, что этим летом цветение злаковых трав началось раньше и оказалось очень интенсивным, что может сказаться на самочувствии аллергиков.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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