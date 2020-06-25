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Россияне начинают голосовать по поправкам в конституцию

Россияне начинают голосовать по поправкам в конституцию
РИА Новости. Россияне с 25 июня смогут проголосовать по поправкам в конституцию, для жителей Москвы и Нижегородской области с этого дня также доступно электронное дистанционное голосование, следует из календарного плана ЦИК.

Голосование назначено на 1 июля, однако возможность отдать свой голос у россиян есть с 25 июня. Как заявляла ранее РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина, для волеизъявления до дня голосования не потребуется никакого заявления: достаточно просто прийти на участок или известить избирком о желании проголосовать вне помещения.

# Политика
По материалам: ria.ru

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