Россияне начинают голосовать по поправкам в конституцию

Анастасия Иванова

Россияне с 25 июня смогут проголосовать по поправкам в конституцию, для жителей Москвы и Нижегородской области с этого дня также доступно электронное дистанционное голосование, следует из календарного плана ЦИК.

Голосование назначено на 1 июля, однако возможность отдать свой голос у россиян есть с 25 июня. Как заявляла ранее РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина, для волеизъявления до дня голосования не потребуется никакого заявления: достаточно просто прийти на участок или известить избирком о желании проголосовать вне помещения.