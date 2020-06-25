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Российский газ для Китая подешевел на 10%

Российский газ для Китая подешевел на 10%

Цена поставок российского газа в Китай по магистрали «Сила Сибири» в апреле снизилась до $ 182,7 за тысячу кубометров. Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные Генеральной администрации по таможне Китайской народной республики и Федеральной таможенной службы России, все зимние месяцы и март она держалась выше $ 200.

Первые поставки были осуществлены в ноябре по цене $ 212,2 за тысячу кубометров. Затем цена снизилась до уровня чуть выше $ 200 за тысячу кубометров. Контракт на поставку газа по «Силе Сибири» привязан к цене мазута и газойля с 9-месячным лагом.

Следует отметить, что в феврале на Дне инвестора «Газпрома» в Нью-Йорке зампред «Газпрома» Елена Бурмистрова в очередной раз назвала цену китайского контракта строжайшим секретом концерна:

«Нам часто задают вопрос о цене газа, которая прописана в контракте между „Газпромом“ и КННК. Но ценовые параметры мы, к сожалению, не раскрываем, поскольку это оговорено условиями контракта, это коммерческая тайна», — заявила тогда представитель компании.
# Россия
По материалам: eadaily.com

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