Самые успешные до 40 лет: Бузова обошла в рейтинге Forbes Шейк и Собчак, а Нурмагомедов снова первый

Вадим Карасев

Несколько часов назад российский Forbes опубликовал новый рейтинг — в него вошли самые успешные представители шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет. Рейтинг рассчитывался по двум критериям: доходы звезд за год и их популярность, которая зависит от упоминания в СМИ и соцсетях и запросов в поисковых системах.

Как и в прошлом году, возглавил список чемпион UFC, 31-летний Хабиб Нурмагомедов. За год мастер боевых искусств заработал 16,5 миллиона долларов и больше 49 тысяч раз упоминался в СМИ. Вторая строчка рейтинга также осталась без изменений — на ней разместилась певица и телеведущая Ольга Бузова. Ее доход по сравнению с предыдущим годом снизился почти в два раза (в этом году она заработала 2,7 миллиона долларов), однако звезда по-прежнему чаще большинства своих коллег появляется на страницах изданий.





Хабиб Нурмагомедов

Третью строчку списка занял певец Егор Крид. Он подвинул на четвертое место хоккеиста Александра Овечкина, который занимал третье место в прошлом году. За год Егору удалось заработать 6,9 миллиона долларов, а Александру — 15,1, однако первый значительно обгоняет своего коллегу по популярности.

Замкнула пятерку лидеров рейтинга Ксения Собчак — за год она заработала 4,4 миллиона долларов и более 51 тысячи раз упоминалась в СМИ. Для сравнения, в прошлом году журналистка занимала только 12-ю строчку в списке с годовым доходом в 1 миллион долларов.





Егор Крид

В десятку лидеров в этом году также вошли Тимати, Дима Билан, Полина Гагарина, Артемий Панарин и Баста. При этом в двадцатке лучших также оказались Ирина Шейк (она заняла 16-е место с доходом 4,5 миллиона долларов) и Настя Ивлеева, занявшая 17-ю строчку с годовым доходом в 1,5 миллиона долларов.





Настя Ивлеева