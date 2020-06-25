Сенатор от Крыма оценил ноту протеста Киева за парад Победы на полуострове

Вадим Карасев

Ольга Ковитиди, сенатор от Республики Крым, дала оценку тому факту, что украинские власти направили ноту протеста РФ за проведение на полуострове парада Победы. Украинская сторона отметила, что парад прошел без их согласования.

Она отметила, что на улицы Крыма вышло большое количество счастливых людей, которые хотели отдать дань уважения солдатам Великой Отечественной. По ее словам, парад Победы объединяет все человечество, а украинские власти должны осознать, что необходимо усваивать уроки истории, пишет RT.

Напомним, что ранее украинская сторона посчитала действия Москвы провокацией, а проведение парада назвала "серьезной угрозой европейской безопасности".