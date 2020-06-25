Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Школы Ломоносовского района Ленинградской области получили 2,2 млн рублей на новую технику

Школы Ломоносовского района Ленинградской области получили 2,2 млн рублей на новую технику

Школы Ломоносовского района Ленинградской области получили 2,2 млн рублей на новую технику

Школы Ломоносовского района Ленинградской области получили 2,2 миллиона рублей на новую технику, сообщает «Общая газета Ленинградской области».

Средства выделены в рамках реализации национального проекта «Образование».

Например, в Лебяжинском центре общего образования появились ноутбуки, видеокамеры, квадрокоптеры, осветительные приборы, а также мебель для школьной телестудии, а в низинской школе приобретены новые 3D-принтеры, сканеры, лазерные гравировальные станки, компьютеры и специализированные программы. Также часть средств направлены на закупку инвентаря для занятий в секциях мини-футбола, которые откроют на базе школ в деревнях.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В России создали миниатюрный индикатор для двигателя боевого самолета
В России создали миниатюрный индикатор для двигателя боевого самолета
Конец ретроградной Венеры 25 июня 2020 года: 5 Знаков Зодиака будут счастливы в любви
Конец ретроградной Венеры 25 июня 2020 года: 5 Знаков Зодиака будут
Девушка с обложки Vogue, бегунья и владелица бренда одежды: что мы знаем о модели plus-size Кэндис Хаффин
Девушка с обложки Vogue, бегунья и владелица бренда одежды: что мы
Преподавателя Кембриджа повысили до профессора после слов "жизни белых не важны"
Преподавателя Кембриджа повысили до профессора после слов "жизни
Урну с бюллетенем журналиста Лобкова опечатали
Урну с бюллетенем журналиста Лобкова опечатали
Россия запретила поставки свинины из Нигерии из-за ситуации с АЧС
Россия запретила поставки свинины из Нигерии из-за ситуации с АЧС
Результаты ЕГЭ станут известны не более, чем через 10 дней после сдачи экзамена – Музаев
Результаты ЕГЭ станут известны не более, чем через 10 дней после
В 2020 году ЕГЭ будут сдавать 714 тысяч участников – Музаев
В 2020 году ЕГЭ будут сдавать 714 тысяч участников – Музаев
За процедурой ЕГЭ будут следить 2076 федеральных онлайн-наблюдателей – Музаев
За процедурой ЕГЭ будут следить 2076 федеральных онлайн-наблюдателей
Первый в Кировской области мобильный «Кванториум» отправится летом в загородный детский лагерь
Первый в Кировской области мобильный «Кванториум» отправится летом в
Для преподавателей центра «IT-куб» в Благовещенске проходят образовательные сессии
Для преподавателей центра «IT-куб» в Благовещенске проходят
Школы Ломоносовского района Ленинградской области получили 2,2 млн рублей на новую технику
Школы Ломоносовского района Ленинградской области получили 2,2 млн

Топ на сегодня

Милорад Додик встретился с Путиным и Шойгу в Москве
Милорад Додик встретился с Путиным и Шойгу в Москве
США передали грузинским спецслужбам оперативное оборудование
США передали грузинским спецслужбам оперативное оборудование
«Газпром» платит за пустой Трансбалканский газопровод
«Газпром» платит за пустой Трансбалканский газопровод
Франция призвала ЕС «без табу и наивности» обсудить отношения с Турцией
Франция призвала ЕС «без табу и наивности» обсудить отношения
Сооснователь Pink Floyd: Помните, именно русские разгромили нацистов
Сооснователь Pink Floyd: Помните, именно русские разгромили нацистов

Еще по теме

В Смоленской области будет открыто 42 центра «Точка роста»
В школах Ленинградской области к 2023 году создадут 63 центра цифрового образования
В сельских школах Марий Эл появятся 15 «Точек роста»
Власти Сахалинской области за ближайшие пять лет планируют построить в регионе 10 школ