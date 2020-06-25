Школы Ломоносовского района Ленинградской области получили 2,2 млн рублей на новую технику

Лидия Мартынова

Школы Ломоносовского района Ленинградской области получили 2,2 миллиона рублей на новую технику, сообщает «Общая газета Ленинградской области».

Средства выделены в рамках реализации национального проекта «Образование».

Например, в Лебяжинском центре общего образования появились ноутбуки, видеокамеры, квадрокоптеры, осветительные приборы, а также мебель для школьной телестудии, а в низинской школе приобретены новые 3D-принтеры, сканеры, лазерные гравировальные станки, компьютеры и специализированные программы. Также часть средств направлены на закупку инвентаря для занятий в секциях мини-футбола, которые откроют на базе школ в деревнях.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.