Словацкий оператор в шоке, как Украина отремонтирует свой газопровод

Алексей Вольцев

Украина останавливает реверс газа из Европы через Словакию на два месяца, чтобы провести на своем участке газопровода профилактические работы. В Словакии, мягко говоря, удивились неожиданному решению украинской стороны. Такого беспрецедентно длительного прекращения работы транзитных газопроводов не видели последние 50 лет, заявил оператор Eustream, добавив, что есть технологии, как провести ремонтные работы намного быстрее. Впрочем, считают эксперты, причина работ может быть не в отсутствии технологий, а в наличии желающих с украинской стороны не выполнять своих обязательств перед словаками. Кроме того, таким образом Украина может шантажировать словацкого оператора, чтобы он наконец согласился на виртуальный реверс и тогда Украина сможет отбирать российский газ прямо на своей территории.

«Оператор ГТС Украины» объявил о проведении в течение семи недель ремонтных работ на участке газопровода точки соединения Будинце, по которой Украина получает газ из Словакии. Несмотря на то, что о таких работах сообщается в годовых планах, в Словакии о них узнали лишь две недели назад. Работы пройдут с 11 августа до 1 октября.

«С учетом того, что о работах не сообщили надлежащим образом и ожидается беспрецедентная по длительности полная остановка поставок, которой не было последние 50 лет, мы постарались понять природу ремонтных работ», — говорится в сообщении словацкого оператора. В Eustream сообщили, что украинская сторона рассказала им об инспекции газопровода. «Однако это превентивная мера по своей природе, и мы выразили озабоченность срочностью работ, сроками и объемом остановки. Мы верим, что уже есть технологии, которые позволяют проводить ремонтные работы современными неинвазивными методами без остановки работы. С учетом этого мы предложили украинской стороне наш опыт и знания», — заметил словацкий оператор.

В компании надеются, что украинский оператор наконец начнет применять современные технологии. В Eustream добавили, что также проведут ремонтные работы на реверсном участке в Словакии, но они продлятся всего три недели сентября и поставки газа по нему будут доступны — до 27 млн кубометров в сутки.

Возможность реверса по параллельному участку с точкой соединения Велки Капушаны, по которому идет прямой транзит российского газа в Европу, в Словакии также рассмотрят. Но при бронировании мощностей на участке, работающем в прямом направлении, есть риск срыва реверсных поставок, отметили в Eustream.

Иллюстрация: tsoua.com.

На Украине не стали отмалчиваться. «Оператор ГТС Украины» сообщил, что специалисты обнаружили технический дефект и это и стало причиной ремонтных работ. «Наша цель -обеспечить безопасное прохождение отопительного сезона для покрытия пикового потребления в Украине, когда местная добыча газа и его отбор из ПХГ не смогут в полной мере удовлетворить спрос на газ. Наши оценки показывают, что для проведения необходимого ремонта до 1 октября (дата начала отопительного сезона) нам необходимо начать работы не позднее 11 августа», — говорится в сообщении украинского оператора. Он поблагодарил словацких коллег за предложенную помощь, но сослался на то, что обязан строго действовать по украинским протоколам технического обслуживания, и украинские инженеры десятилетиями доказывали, что самостоятельно могут обеспечить безопасную и надежную эксплуатацию ГТС.

Ситуация с ремонтом газопровода может быть связана с тем, что кто-то с украинской стороны не хочет выполнять свои обязательства, а еще словаков шантажируют, чтобы запустить наконец виртуальный реверс, полагает сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

«В Украине накопили более 19 млрд кубометров газа и он сейчас в стране не нужен. И, возможно, кто-то просто решил таким образом уйти от своих обязательств. Также не исключаю и фактор отсутствия виртуального реверса, без которого Украина не может отбирать российский газ на своей территории. Очень похоже на некий шантаж», — говорит Дмитрий Марунич.

Отчасти предположения эксперта подтверждают и заявления операторов. Так, словацкий оператор указывает на то, что ремонт планируют начать, когда заказы на украинский участок завершатся. В то же время «Оператор ГТС Украины» сообщил: «Наша основная позиция состоит в том, что заказчики не должны быть наказаны и нести дополнительные затраты из-за таких неожиданных событий». То есть у словацкого оператора есть заявки на время украинского ремонта. Украинская сторона при этом настойчиво предлагает перевести их на Велки Капушаны, через которые идет транзит российского газа в Европу.

А это — уже шаг к виртуальному реверсу. «Оператор ГТС Украины» прямо заявил, что ситуация дает возможность наконец создать вместо двух физических точек соединения Будинце и Велки Капушаны одну виртуальную. И если Венгрия и Польша пошли на ее создание и там виртуальный реверс уже работает, то Словакия, через которую идут основные поставки российского газа, согласия до сих пор не дала.