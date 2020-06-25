СМИ узнали, Брюс Уиллис сыграет злодея и захватит АЭС в новом боевике

Анастасия Иванова

На Международном Каннском кинорынке, который в этом году проходит в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса, выставили на продажу боевик "Реактор" (Reactor) с Брюсом Уиллисом в главной роли, сообщает THR.

По информации издания, на этот раз Уиллис, который, как правило, играет положительных персонажей и защитников человечества, станет злодеем — лидером банды наемников. Вместе с ними он захватывает атомную электростанцию и держит в заложниках сотрудников. Остановить преступника должен бывший военнослужащий.

Руководит проектом режиссер Джаред Кон, который снял триллеры "Борн Бад" (2011 год) и "Бадди Хатчинс" (2015 год). Он же подготовил сценарий вместе с Кэмом Кэнноном и Стивеном Сайрусом.

подписал контракт с компанией Emmett/Furla Films, чтобы принять участие в трех ее проектах. Съемки первого "Out of Death” ("За пределами смерти") начнутся после окончания производства боевика "Полночь на злаковом поле".

Затем актер приступит к работе над "Run of the Hitman" ("Побег киллера") по сценарию Стивена Сайруса и Билли Джея. Третьей лентой станет "Killing Field” ("Поле убийства").