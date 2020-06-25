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СМИ узнали о предстоящих переговорах Путина и Макрона

СМИ узнали о предстоящих переговорах Путина и Макрона

Президенты России и Франции, как ожидается, проведут 26 июня переговоры. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в Елисейском дворце.

Отмечается, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон пообщаются по видеосвязи. Они обсудят вопросы безопасности, в том числе ситуацию вокруг Украины, Ливии и Ирана.

«Существует необходимость в дальнейшем прогрессе в повестке дня кризиса, особенно на Украине», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Ранее Макрон призвал Европу пересмотреть свое стратегическое партнерство с Россией, заявив, что политика в отношении Москвы в последние годы потерпела неудачу.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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