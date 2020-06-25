СМИ: возобновление международного авиасообщения предложили начать со стран СНГ

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Глава Росавиации Александр Нерадько направил в Роспотребнадзор и аппарат заместителя председателя Правительства Татьяны Голиковой письмо с предложением начать возобновление авиасообщения со странами СНГ. Об этом сообщила 25 июня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным газеты, предлагается открывать авиасообщение со странами дальнего зарубежья в индивидуальном порядке в зависимости от эпидемиологической обстановки в них. Официально эту информацию в Росавиации не прокомментировали.

Как заявили в секретариате Голиковой, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19 поручил Министерству иностранных дел, Росавиации и Роспотребнадзору рассмотреть вопрос возможного открытия авиасообщения.

«Вопрос находится в стадии проработки», — сообщили в секретариате. Там добавили, что решения о возобновлении международного авиасообщения будут приняты симметрично, с учётом договоренностей России с другими государствами, исходя из эпидемиологической ситуации.

РФ на фоне пандемии коронавирусной инфекции с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолётов для техобслуживания и так далее.

Вице-премьер Юрий Борисов 24 июня заявил, что международное авиасообщение будет восстановлено, как только позволит эпидемиологическая ситуация.