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Собянин оценил сроки возобновления фестивалей в Москве

Собянин оценил сроки возобновления фестивалей в Москве
Вопрос возобновления фестивалей и массовых мероприятий в столице будет решаться не раньше июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Конечно, хочется вернуться к нашим фестивальным площадкам, к ярким городским фестивалям, потому что полноценная городская жизнь сегодня уже плохо представляется без этого. Но, на мой взгляд, пока это еще рано делать. Поэтому давайте посмотрим, как будет складываться ситуация, и в июле обязательно вернемся к этому вопросу", - рассказал Собянин в эфире "России 24".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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