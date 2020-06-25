Собянин оценил сроки возобновления фестивалей в Москве
Сегодня, 19:28 Лидия Мартынова
Вопрос возобновления фестивалей и массовых мероприятий в столице будет решаться не раньше июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Конечно, хочется вернуться к нашим фестивальным площадкам, к ярким городским фестивалям, потому что полноценная городская жизнь сегодня уже плохо представляется без этого. Но, на мой взгляд, пока это еще рано делать. Поэтому давайте посмотрим, как будет складываться ситуация, и в июле обязательно вернемся к этому вопросу", - рассказал Собянин в эфире "России 24".
По материалам: ria.ru