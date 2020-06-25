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Среди матерей младенцев "на продажу" оказалась россиянка, пишет СМИ

Среди матерей младенцев "на продажу" оказалась россиянка, пишет СМИ
"Пятый канал" раскрыл личности матерей пятерых маленьких детей, которых нашли в квартире в Москве.

По данным телеканала, речь идет о трех гражданках Китая, гражданке Казахстана, а также гражданке России.

Ранее сообщалось, что днем 23 июня в квартире жилого дома на Аргуновской улице обнаружили пять младенцев. По предварительным данным, их возраст приблизительно от шести дней до полугода. С детьми находились две женщины. Детей родили, предположительно, суррогатные матери. Возбуждено уголовное дело о торговле людьми.


можно считать здоровыми. Видимых патологий у детей при первичном обследовании не обнаружено, следов насилия нет.
# Россия
По материалам: ria.ru

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