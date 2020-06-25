США подготовили пошлины на европейские товары объемом три миллиарда долларов

Вадим Карасев

Фото: ROBERT PRATTA / Reuters

США подготовили проект ряда новых пошлин на европейские товары объемом около 3,1 миллиарда долларов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Офис торгового представителя США объявил, что 100-процентные пошлины могут быть введены на 30 товаров из Европейского союза, в том числе на кофе, шоколад, алкогольные напитки и оливки. Помимо этого, тарифы на товары, пошлины на которые составляют от 15 до 25 процентов, будут значительно увеличены.

Данные меры рассматриваются в качестве ответа США на субсидирование Европейским союзом своих авиастроительных компаний. По мнению экспертов, они могут привести к полномасштабной торговой войне между Соединенными Штатами и ЕС.

Ранее Евросоюз запросил разрешение от Всемирной торговой организации (ВТО) для введения пошлин в размере 11,2 миллиарда долларов на американские товары. ВТО примет решение касательно ответных торговых тарифов ЕС против США в июле. Убытки понесут не только американские авиастроительные компании, но и производители угля, фермеры, а также рыбный промысел.

США обвинили ряд стран ЕС в нарушении правил ВТО при субсидировании корпорации Airbus, что якобы принесло ущерб корпорации Boeing, и обложили пошлинами в размере 7,5 миллиарда долларов некоторые европейские товары. Евросоюз выдвинул встречные обвинения, утверждая, что из-за незаконного субсидирования концерна Boeing со стороны США тот получает конкурентные преимущества на международной арене.

Принимая протекционистские меры, администрация Трампа вводит пошлины на товары почти со всего мира. С 2017 года велась торговая война между Пекином и Вашингтоном. Однако в начале 2020 года стороны заключили перемирие. В рамках первой фазы торгового соглашения Китай обязался закупать у американской стороны товары и услуги на 200 миллиардов долларов. США в ответ отказались от ограничений на китайский импорт. Из-за обострения отношений на фоне подозрений американской стороны в распространении Китаем коронавируса перемирие в торговой войне оказалось под угрозой.