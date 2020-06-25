США подготовили пошлины на европейские товары объемом три миллиарда долларов
США подготовили проект ряда новых пошлин на европейские товары объемом около 3,1 миллиарда долларов. Об этом сообщает «Интерфакс».
Офис торгового представителя США объявил, что 100-процентные пошлины могут быть введены на 30 товаров из Европейского союза, в том числе на кофе, шоколад, алкогольные напитки и оливки. Помимо этого, тарифы на товары, пошлины на которые составляют от 15 до 25 процентов, будут значительно увеличены.
Данные меры рассматриваются в качестве ответа США на субсидирование Европейским союзом своих авиастроительных компаний. По мнению экспертов, они могут привести к полномасштабной торговой войне между Соединенными Штатами и ЕС.
Ранее Евросоюз запросил разрешение от Всемирной торговой организации (ВТО) для введения пошлин в размере 11,2 миллиарда долларов на американские товары. ВТО примет решение касательно ответных торговых тарифов ЕС против США в июле. Убытки понесут не только американские авиастроительные компании, но и производители угля, фермеры, а также рыбный промысел.
США обвинили ряд стран ЕС в нарушении правил ВТО при субсидировании корпорации Airbus, что якобы принесло ущерб корпорации Boeing, и обложили пошлинами в размере 7,5 миллиарда долларов некоторые европейские товары. Евросоюз выдвинул встречные обвинения, утверждая, что из-за незаконного субсидирования концерна Boeing со стороны США тот получает конкурентные преимущества на международной арене.
Принимая протекционистские меры, администрация Трампа вводит пошлины на товары почти со всего мира. С 2017 года велась торговая война между Пекином и Вашингтоном. Однако в начале 2020 года стороны заключили перемирие. В рамках первой фазы торгового соглашения Китай обязался закупать у американской стороны товары и услуги на 200 миллиардов долларов. США в ответ отказались от ограничений на китайский импорт. Из-за обострения отношений на фоне подозрений американской стороны в распространении Китаем коронавируса перемирие в торговой войне оказалось под угрозой.