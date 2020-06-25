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США угрожают России и Китаю изоляцией в ООН за срыв эмбарго против Ирана

США угрожают России и Китаю изоляцией в ООН за срыв эмбарго против Ирана

Россия и Китай подвергнутся «изоляции» в ООН, если продолжат двигаться «в направлении антиутопии», блокируя попытки США продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана. С такими предупреждениями на грани угроз накануне вечером, 24 июня, выступил специальный представитель США по Ирану Брайан Хук.

«Продление эмбарго на поставки оружия является правильным и необходимым шагом, и все члены Совета Безопасности ООН знают это, вне зависимости от того, высказывают ли они это публично или нет, — сказал Хук. — Эмбарго не позволяет предотвратить все поставки оружия, но запреты на экспорт и импорт способствуют установлению чётких ограничений на поведение Ирана».

В соответствии с ядерным соглашением 2015 года, из которого Соединённые Штаты вышли в одностороннем порядке в мае 2018-го, и принятой на основе ядерной сделки резолюции 2231 Совбеза ООН (от 20 июля 2015 г.) в отношении Ирана был установлен 5-летний запрет на поставки обычных вооружений и военной техники. Оружейное эмбарго завершается в октябре текущего года, но США, несмотря на выход из ядерного соглашения, участниками которого вместе с Исламской Республикой остаются Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия, заявили, что будут добиваться продления эмбарго. Россия и Китай дали понять, что выступают против этого.

«Разрыв между Россией и Китаем и мировым сообществом расширяется, — отметил Хук в интервью агентству Reuters в минувший вторник, 23 июня. — На прошлой неделе Россия и Китай подверглись изоляции в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), а теперь это произойдёт в Совете Безопасности ООН, если они продолжат двигаться в направлении антиутопии».

На прошлой неделе Совет управляющих МАГАТЭ, куда входят 35 стран, призвал Иран допустить наблюдателей на два объекта, где, предположительно, ведётся «незаконная» деятельность в ядерной сфере. Россия и Китай выступили против этой инициативы, но не смогли её заблокировать, однако в Совбезе ООН у них есть право вето.

Ранее в этом месяце президент Ирана Хасан Роухани призвал Москву и Пекин оказать сопротивление планам Вашингтона.

В случае, если продлить оружейное эмбарго не удастся, американская сторона угрожает добиться восстановления всех санкций ООН в отношении Ирана в рамках процесса, предусмотренного ядерным соглашениям 2015 года. США настаивают на том, что смогут инициировать восстановление санкций, поскольку в резолюции 2231 СБ ООН Вашингтон по-прежнему фигурирует в качестве одного из участников ядерной сделки.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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