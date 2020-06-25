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США заявили о наличии у России плана по разобщению НАТО

США заявили о наличии у России плана по разобщению НАТОМаршалл Биллингсли Фото: INTS KALNINS / Reuters

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил о том, что у России есть план по разобщению НАТО. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«У России есть параллельный проект, пытающийся разделить НАТО. Не бывать этому», — отметил Биллингсли. Он добавил, что Москве следует сосредоточиться на другой проблеме — «наращивании сил Китаем».

Ранее в США назвали три условия для продления договора с Россией по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3). Президент США Дональд Трамп может пойти на соглашение, если стороны достигнут прогресса в деле включения новых жестких мер верификации, если в нем будут учтены все ядерные боеголовки, а также в случае присоединения к нему Китая.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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