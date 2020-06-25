СССР не распался бы при президенте Путине, заявил Аксенов

Лидия Мартынова

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что СССР не распался бы, если бы страной управлял человек с подходами и взглядами на жизнь, как у президента России Владимира Путина.

"Я лично глубоко убежден: когда СССР распадался, если был бы другой президент, был бы Владимир Владимирович Путин президентом, то СССР бы не распался. Просто в силу того, что у человека другие подходы и взгляды на жизнь, понимание того, что можно вместе сделать больше", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".

По словам Аксенова, если нет лидера, который болеет за страну и переживает за дело, то, как правило, не стоит рассчитывать и на развитие государства.

"Украина показала четко, что происходит, когда нет государственного лидера. России в этой ситуации повезло. Кто бы что ни говорил, как бы там ни говорили, я лично глубоко убежден, что роль личности в истории и того, кто управляет процессом, ведет за собой других, а мы говорим о Владимире Владимировиче, безусловно, ключевая", - сказал Аксенов.