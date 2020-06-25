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СССР не распался бы при президенте Путине, заявил Аксенов

СССР не распался бы при президенте Путине, заявил Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что СССР не распался бы, если бы страной управлял человек с подходами и взглядами на жизнь, как у президента России Владимира Путина.

"Я лично глубоко убежден: когда СССР распадался, если был бы другой президент, был бы Владимир Владимирович Путин президентом, то СССР бы не распался. Просто в силу того, что у человека другие подходы и взгляды на жизнь, понимание того, что можно вместе сделать больше", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".

По словам Аксенова, если нет лидера, который болеет за страну и переживает за дело, то, как правило, не стоит рассчитывать и на развитие государства.


"Украина показала четко, что происходит, когда нет государственного лидера. России в этой ситуации повезло. Кто бы что ни говорил, как бы там ни говорили, я лично глубоко убежден, что роль личности в истории и того, кто управляет процессом, ведет за собой других, а мы говорим о Владимире Владимировиче, безусловно, ключевая", - сказал Аксенов.

# Политика
По материалам: ria.ru

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