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Стала известна характеристика солдата-провокатора на параде Победы

Стала известна характеристика солдата-провокатора на параде ПобедыФото: «112»

Солдат-срочник Никита Е., разбивший автоматом стекла на машине ФСО перед парадом Победы в Москве, родом из Калуги. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Выяснилось, что ранее он питал слабость к алкоголю. «Хотел выпендриться и получить пять минуты славы, а теперь может получить несколько лет заключения», — пишет канал.

Ранее сообщалось, что военнослужащий части номер 61899 устроил провокацию из-за того, что его перевели в резерв и он не смог участвовать в торжественном смотре. Причина, по которой солдата отстранили, не называется. Известно лишь, что он кричал о ненависти к сотрудникам Федеральной службы безопасности.

После задержания он отказался отвечать на уточняющие вопросы. В отношении него заведено уголовное дело.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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