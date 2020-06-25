Стало известно, когда в Ростовской области смогут открыться рестораны и кафе

Вадим Карасев

Рестораны, кафе и кинотеатры в Ростовской области в ближайшее время не откроются. Это возможно только на третьем этапе снятия ограничений, а Донской регион пока находится лишь на первом. Об этом заявил в ходе брифинга главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

Как заявил глава областного Роспотребнадзора, необходимо довести показатели тестирования населения до 110 человек на 100 тысяч жителей. При этом коэффициент распространения инфекции должен упасть до 0,5. В этом случае можно переходить к третьему этапу смягчения ограничений.

Детские оздоровительные лагеря, по словам Евгения Ковалева, ожидают заезда детей с 4 по 7 июля. Но точные даты пока назвать нельзя, так как в каждом муниципалитете все будет зависеть от текущей эпидемиологической обстановки.

Напомним, что на 25 июня коэффициент распространения коронавируса в области составляет 0,92. И ко второму этапу отмены ограничений область еще не перешла.

Главный санитарный врач ответил и на вопрос о возможном возврате ограничительных мер при ухудшении ситуации. По словам Ковалева, нужно анализировать, почему происходит рост заражений и, исходя из этого, делать выводы. Но совсем не обязательно, что отмененные ограничения будут вводиться снова.

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