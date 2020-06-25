Стало известно, кто попал на обложку видеоигры FIFA 21

Анастасия Иванова

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе украсит обложку футбольного симулятора FIFA 21. Такой информацией делится ресурс Culture PSG.Отмечается, что компания EA Sports, которая выпускает серию игр FIFA, выбирала между Мбаппе и Неймаром. В конечном итоге решили остановиться на страйкере сборной Франции.Ожидается, что FIFA 21 поступит в продажу 9 октября. Первый гейм-плей трейлер планируют показать в августе.