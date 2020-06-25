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Стало известно о доставке одного из найденных в Москве детей курьером из роддома

Стало известно о доставке одного из найденных в Москве детей курьером из роддомаФото: Павел Львов / РИА Новости

По меньшей мере одного из пятерых обнаруженных в Москве младенцев, рожденных от суррогатных матерей, доставил из родильного дома в квартиру на Аргуновской улице курьер. Об этом рассказала врач городской больницы имени Юдина. Ее слова приводятся в Telegram-канале «112».

Она рассказала, что суррогатная мать одного из детей, 26-летняя уроженка Казахстана, покинула больницу через два дня после родов и заверила врачей, что либо сама вернется за ребенком, либо пришлет за ним кого-нибудь. За ребенком приехал курьер с заявлением от суррогатной матери и письменной просьбой отдать младенца.

Врач позвонила в полицию и сообщила адрес «доставки» ребенка. Полицейские выехали по этому адресу и обнаружили там еще четверых младенцев. Самый младший из которых родился несколько дней назад.

Детей нашли 23 июня в одной из московских квартир. Сообщалось, что полицейские приехали по вызову соседей, которые пожаловались на детский плач. С младенцами находились няня, гражданка Китая, и еще одна женщина, которая, вероятно, является суррогатной матерью одного из детей. При обыске нашлись документы на усыновление двух младенцев на китайском языке.

По предварительным данным, отец у суррогатных детей один, матери — разные. Детей не успели вывезти в Китай из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса. По факту обнаружения младенцев возбуждено дело о торговле людьми.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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