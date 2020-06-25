Сына погибшего в ДТП водителя возмутила идея об усыновлении Ефремовым

Вадим Карасев

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сына погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова возмутила идея об усыновлении актером Михаилом Ефремовым. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

Как передал адвокат семьи Александр Добровинский, Валерий Захаров заявил, что это предложение не укладывается у него в голове. «Это заявление для меня лично звучит как оскорбление. А разговоры об этом до суда вообще выглядят как попытка смягчить к себе отношение», — отметил сын Захарова.

Добровинский отказался говорить о «моральном аспекте данного предложения». Кроме того, юрист сказал, что не понимает, как это возможно сделать с точки зрения закона.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил о готовности артиста максимально помочь детям из семьи погибшего. «Он готов их даже усыновить, чтобы обеспечить им достойную жизнь», — пояснил Пашаев, добавив, что говорит это «честно и искренне».

Позднее юрист открестился от своих слов. Он объяснил, что Ефремов готов позаботиться о детях, однако «не в том смысле, что усыновить по документам».

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы в состоянии алкогольного опьянения. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови.