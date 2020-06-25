Таро-прогноз на июль 2020 года

Вадим Карасев

Прогноз, выполненный с помощью старших Арканов колоды «Последствий», — отличное подспорье для тех, кто привык контролировать обстоятельства. Таро-прогноз на июль 2020 года поможет Знакам Зодиака выбрать верную тактику и с легкостью привлечь в жизнь необходимые перемены.

Толкование раскладов Таро не терпит спешки, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют выбрать спокойное время для того, чтобы познакомиться с предупреждениями старших Арканов. Своевременные советы помогут не только начать июль с успехов, но и завершить месяц новыми победами без промахов и неудач. Не стоит забывать о том, что каждый Аркан может раскрываться по-разному, а значит, советы карт нужно сопоставить с событиями из личной жизни. Такой подход убережет от промахов и поможет каждый раз становиться невидимыми для неприятностей.

Овен





По карте «Маг» Овнов ждет активное начало месяца. Первые десять дней июля — прекрасное время для внедрения в жизнь новшеств, которые облегчат жизнь и выполнение необходимых дел. Смелые идеи позволят найти свой путь к успеху.

«Мир» в раскладе — карта достижения целей. По ней Овны к середине месяца смогут поставить точку в спорных делах и вопросах и насладиться гармонией в личной жизни и отсутствием неприятностей в деловой среде.

Аркан «Колесо фортуны» говорит о множестве событий, которые будут неподвластны Овнам. Совет карты — не спешить, чтобы не ошибиться, и выждать время. Пыль уляжется, и Овны смогут использовать происходящее в своих интересах, а также завершить июль успешно.

Телец





Согласно карте «Отшельник», у Тельцов в начале июля будет время завершить дела и распланировать месяц. Аркан говорит о необходимости остановиться, чтобы не предпринимать опрометчивых действий, тем самым отталкивая от себя удачу.

Карта «Солнце» означает, что Тельцов ждет отличная середина месяца. Можно будет исполнить заветное желание, а также отдохнуть и набраться сил. Аркан говорит об отсутствии препятствий на пути к счастливой жизни.

«Луна» в раскладе призывает Тельцов к борьбе с неуверенностью, По этой карте можно бросить вызов своим страхам, чтобы попрощаться с ними и ощутить прилив сил. Тельцам в конце июля важно избегать стрессовых ситуаций и отказаться от общения с неприятными людьми.

Близнецы





Открывает месяц Аркан «Солнце», по которому Близнецы смогут насладиться жизнью и без труда поставить точку даже в самых сложных делах. Им можно будет смело начинать что-то новое и грандиозное, а также расслабиться и отдохнуть, отправившись в отпуск.

«Умеренность» в раскладе говорит об удаче, но для этого Близнецам нельзя торопиться. Размеренная работа приведет к успехам, а внимание к деталям избавит от работы над ошибками в будущем.

Аркан «Верховная жрица» символизирует интуицию, и по этой карте Близнецам нельзя игнорировать внутренний голос. Шестое чувство будет важным союзником на пути достижения поставленных задач.

Рак





Раки по карте «Сила» смогут побороть страх и неуверенность, чтобы с новыми силами приниматься за осуществление мечты. Аркан говорит о необходимости верить в себя и не потакать окружению, если интересы расходятся.

Карта «Колесо фортуны» предупреждает о повороте судьбы, когда события нельзя контролировать. Совет аркана — не торопиться и дать себе время на осознание происходящего. Пауза поможет найти верное решение и взять обстоятельства под контроль.

Согласно карте «Повешенный», Ракам важно сохранять бдительность. Аркан сообщает о внезапных проблемах, которые могут произойти из-за халатного отношения к делам и желания переложить с себя ответственность.

Лев





Карта «Император» означает, что Львы в начале месяца смогут повысить свой авторитет, принимая мудрые и честные решения. Также Аркан сулит встречу со значимым человеком, способным разрешить сложные вопросы.

«Суд» в раскладе — карта прорыва. По ней Львам в середине месяца удастся справиться со всем, что мешает развитию и процветанию. Совет карты — не торопиться с выводами, чтобы не стать заложником собственной спешки.

Аркан «Смерть» не сулит ничего дурного. По этой карте в конце июля Львы смогут оставить за спиной прошлое, пересмотреть планы и отказаться от тех дел, которые утратили свою актуальность.

Дева





Карта «Суд» призывает Дев прислушаться к себе, чтобы понять, верное ли выбрано направление. Честность и умение разрешать конфликты мирным путем приведут Дев к новым успехам и не дадут ошибиться в шаге от долгожданной цели.

Аркан «Дьявол» предупреждает Дев о сложностях, которые могут быть спровоцированы потаканием соблазнам. По этой карте Девам не стоит потакать слабостям, которые могут стать причиной неудач и финансовых проблем.

Карта «Луна» говорит о внутренних сомнениях и даже страхах, мешающих идти к цели. Девам важно понять источник тревоги, чтобы убрать с пути преграды, мешающие счастливой жизни.

Весы





«Колесница» в раскладе для Весов — карта активных действий. По этому Аркану нельзя медлить, если цель поставлена, иначе удача отвернется. Начало июля — отличное время для достижения новых вершин.

Аркан «Правосудие» указывает Весам на необходимость воспитывать в себе лучшие качества и опираться лишь на них. Честность по отношению к окружающим поможет преодолеть любые преграды на пути к желаемому результату.

Аркан «Повешенный» символизирует тупик, в который могут попасть Весы из-за своей халатности. По этой карте в конце месяца нельзя полагаться на везение и удачу — лишь на свои знания и навыки.

Скорпион





«Звезда» в раскладе для Скорпионов на начало июля — отличная подстраховка от неудобств. По этому Аркану путь свободен, и пройти по нему сможет каждый, если не будет предпринимать попыток сжульничать.

Карта «Верховная жрица» говорит Скорпионам о необходимости быть осмотрительными и не игнорировать внутренний голос. Каждая мелочь может стать указателем, и к знакам судьбы стоит присматриваться.

По карте «Умеренность» Скорпионам важно рассчитывать свои силы, чтобы исключить переутомление. Карта сулит успех, если действовать постепенно, не торопясь и учитывая каждую деталь.

Стрелец





«Дьявол» в раскладе для Стрельцов — карта, предупреждающая об опасности. В начале июля есть вероятность попасться в ловушку, если потакать соблазнам и ставить их превыше важных дел и целей.

По карте «Смерть» Стрельцы смогут расчистить себе путь, оставив в прошлом дурные привычки, токсичные отношения и цели, которые больше не актуальны. По этому Аркану нет смысла противиться переменам, ведь они — к лучшему.

Аркан «Солнце» сулит приятные новости и стремительный взлет. Стрельцам по этой карте представится возможность исполнить заветное желание, а также преуспеть на выбранном поприще.

Козерог





Начало месяца, судя по карте «Иерофант», сулит Козерогам удачу. Для того, чтобы капризная фортуна не отвернулась, в первые дни июля стоит еще раз оценить свои силы и подкорректировать план, чтобы заниматься лишь первостепенными делами.

Аркан «Император» говорит о росте в деловой среде и наличии профессиональной хватки. По этой карте Козерогам не составит труда улучшить финансовое положение за счет мудрых решений.

Аркан «Верховная жрица» означает, что важное решение Козерогам может подсказать интуиция. Не исключено, что Козероги будут на распутье, когда от принятия решения будет зависеть многое, и в этом случае важно слышать свой внутренний голос.

Водолей





Карта «Императрица» в раскладе для Водолеев свидетельствует о позитивных переменах. Водолеи в первые дни июля могут повстречать человека, который окажет помощь, и совместная работа приведет к отличным результатам.

«Суд» в раскладе — карта ответственности и успехов. По ней Водолеи смогут привлечь в жизнь процветание, если откажутся от поспешных решений. Честность и умение постоять за себя станут верными спутниками успехов.

Карта «Смерть» предвещает перемены. Водолеям удастся оставить прошлое за спиной, справиться с завистниками и наметить для себя новые цели. Аркан говорит о необходимости обновления энергетики и очищения от негатива.

Рыбы





По карте «Повешенный» Рыбы рискуют повстречаться с препятствиями и преградами, и некоторые из них будет нелегко преодолеть. Рыбы справятся, если будут действовать без колебаний и страха.

Аркан «Император» сулит Рыбам встречу с покровителем, который поможет в делах финансов или карьеры. Не стоит возлагать все надежды на постороннего, чтобы исключить неприятности и промахи.

«Влюбленные» в раскладе — карта выбора. По ней Рыбам предстоит принять нелегкое решение, благодаря которому жизнь изменится к лучшему. Совет карты — слушать свое сердце и не торопиться с выводами.