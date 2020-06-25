Трампа обвинили в игнорировании ранних предупреждений о коронавирусе

Вадим Карасев

Джон БолтонФото: JIM YOUNG / Reuters

Президент США Дональд Трамп проигнорировал ранние сообщения о начале эпидемии коронавируса из-за опасений насчет торговой сделки с Китаем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

По его словам, глава государства не хотел слышать о чем-то, что могло осложнить заключение соглашения с КНР. Он также не хотел внимать предупреждениям о влиянии надвигающейся пандемии на американскую экономику и его переизбрание. Болтон заявил, что игнорирование проблемы со стороны президента привело к тому, что государство не может справиться с эпидемией. Он отметил, что реакция на федеральном уровне на угрозу не была последовательной.

Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) США признало, что не обладает достаточным объемом информации, чтобы делать какие-либо выводы о происхождении коронавируса. При этом директор ФБР в связи с тем, что пандемия началась в Китае, заявил, что ни одна другая страна не представляет большей угрозы для американских ценностей, экономической безопасности и демократических взглядов, чем КНР.

Вашингтон, в свою очередь, не раз критиковал Китай. В марте Трамп обвинил Китай в несвоевременном информировании мирового сообщества о вспышке коронавируса. По его словам, было бы лучше, если бы власти других стран знали об этом на несколько месяцев раньше.