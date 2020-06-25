ТРЦ «Галерея» Краснодар – лучшее место для шопинга и отдыха

Роман Иванов

Безусловно, в Краснодаре не найти лучшего места для шопинга и семейного отдыха, чем посещение крупнейшего в городе торгово-развлекательного комплекса «Галерея».

На страницах официального сайта торгово-развлекательного комплекса «Галерея» Краснодар https://www.galleryk.ru/ вы сможете просмотреть яркую фотогалерею, просмотреть огромное количество видеоматериалов, провести полноценный 3D тур по всему комплексу и магазинам, а также ознакомиться с действующими вакансиями.

Уникальный архитектурный ансамбль на базе исторического объекта «Шуховская башня», 5 этажей и более 200 магазинов позволят наслаждаться покупками в течение всего дня. Кроме того, на территории развлекательного комплекса присутствует около 50 ресторанов, кафе и закусочных, информационный справочный центр, продуктовый супермаркет, всевозможные салоны красоты и банкоматы/терминалы для снятия и пополнения наличности.

Особенности ТРЦ «Галерея»

ТРЦ «Галерея» расположен в самом центре крупного жилого массива и является идеальным местом для совместного семейного отдыха и времяпровождения. В то время, пока родители могут наслаждаться походами по магазинам, дети получат массу положительных эмоций в секторе развлечений.

Для открытия собственного магазина торгово-развлекательный комплекс является идеальным местом с минимальной конкуренцией. Грамотно спроектированное расположение торгового комплекса гарантирует трафик около 45 тысяч человек в сутки. Кроме того, расположенный на активном перекрестке ТРЦ каждый день посещает примерно 200 тысяч автомобилей, и это без учета общественного транспорта.

Концепция расположения торговых площадей проста и понятна. Заблудиться в комплексе попросту невозможно благодаря указателям и информационным табличкам, расположенным по всей территории ТРЦ.

Хотите качественно и с пользой провести свой выходной вечер? Добро пожаловать в кинотеатр «Киномакс», а после просмотра интересного фильма можно вкусно поесть в одном из лучших ресторанов города. Из дополнительного сервиса можно отметить огромную парковку на более чем 1000 машин.