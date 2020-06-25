ТРЦ «МореМолл» в Сочи – лучший отдых и шопинг

Роман Иванов

Торгово-развлекательный комплекс «МореМолл» является первым и единственным инфраструктурным объектом регионального масштаба в Сочи, реализованном с европейским размахом.

Крупнейший в Сочи магазин расположен в самом центре города, мимо проехать просто нереально (пересечение улиц Донская и Новая Заря). Стильная, современная архитектура, немыслимое количество магазинов, развлекательных центров для детей и взрослых, рестораны, кафе, объекты сферы обслуживания и многое другое. Все это вы найдете в ТРЦ «МореМолл».

Просмотреть детальную информацию о торгово-развлекательном центре «МореМолл» вы сможете на официальном сайте по адресу https://www.moremall.ru/. Перечень всех действующих магазинов, яркая фото- и видеогалерея, актуальные на сегодняшний день вакансии и детальная информация для арендаторов.

Лучший отдых и шопинг только в ТРЦ «МореМолл»

Посещать торговый комплекс «МореМолл» можно всей семьей. Более 200 брендовых магазинов и бутиков, около 40 мест общественного питания, десятки салонов красоты, банки и банкоматы, информационно-справочный центр, кинотеатр и детские игровые площадки. Вам не придется больше ездить по всему городу в поисках нужных вещей или продуктов. Все это отныне можно найти в одном месте – ТРЦ «МореМолл».

Огромные торговые площади подойдут для начала развития собственного бизнеса. Высокая проходимость потенциальных клиентов (около 40 000 в день), удобное расположение магазинов и множество сопутствующих сервисов.

Добраться до развлекательного центра можно как на собственном автомобиле или общественным транспортом, так и пешком. Постоянное пополнение товаров, вкусная пища в элитных ресторанах и уютных кафе, высокий уровень обслуживания в салонах красоты. На территории центра также есть поистине огромный продуктовый супермаркет, что в значительной степени облегчает ваш поход за покупками в любое время дня и ночи.

Обязательно посетите крупнейший торгово-развлекательный центр «МореМолл» в Сочи, получив массу положительных эмоций от покупок и развлечений для всей семьи! Больше информации вы сможете прочитать на страницах официального сайта по адресу moremall.ru.