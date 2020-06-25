Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

ТРЦ «МореМолл» в Сочи – лучший отдых и шопинг

Торгово-развлекательный комплекс «МореМолл» является первым и единственным инфраструктурным объектом регионального масштаба в Сочи, реализованном с европейским размахом.

Крупнейший в Сочи магазин расположен в самом центре города, мимо проехать просто нереально (пересечение улиц Донская и Новая Заря). Стильная, современная архитектура, немыслимое количество магазинов, развлекательных центров для детей и взрослых, рестораны, кафе, объекты сферы обслуживания и многое другое. Все это вы найдете в ТРЦ «МореМолл».

Просмотреть детальную информацию о торгово-развлекательном центре «МореМолл» вы сможете на официальном сайте по адресу https://www.moremall.ru/. Перечень всех действующих магазинов, яркая фото- и видеогалерея, актуальные на сегодняшний день вакансии и детальная информация для арендаторов.

Лучший отдых и шопинг только в ТРЦ «МореМолл»

Посещать торговый комплекс «МореМолл» можно всей семьей. Более 200 брендовых магазинов и бутиков, около 40 мест общественного питания, десятки салонов красоты, банки и банкоматы, информационно-справочный центр, кинотеатр и детские игровые площадки. Вам не придется больше ездить по всему городу в поисках нужных вещей или продуктов. Все это отныне можно найти в одном месте – ТРЦ «МореМолл».

Огромные торговые площади подойдут для начала развития собственного бизнеса. Высокая проходимость потенциальных клиентов (около 40 000 в день), удобное расположение магазинов и множество сопутствующих сервисов.

Добраться до развлекательного центра можно как на собственном автомобиле или общественным транспортом, так и пешком. Постоянное пополнение товаров, вкусная пища в элитных ресторанах и уютных кафе, высокий уровень обслуживания в салонах красоты. На территории центра также есть поистине огромный продуктовый супермаркет, что в значительной степени облегчает ваш поход за покупками в любое время дня и ночи.

Обязательно посетите крупнейший торгово-развлекательный центр «МореМолл» в Сочи, получив массу положительных эмоций от покупок и развлечений для всей семьи! Больше информации вы сможете прочитать на страницах официального сайта по адресу moremall.ru.

# Бизнес

Последние новости

В России замедляется рост зараженных Covid-19: за сутки выявлено 7113
В России замедляется рост зараженных Covid-19: за сутки выявлено 7113
ТРЦ «МореМолл» в Сочи – лучший отдых и шопинг
ТРЦ «МореМолл» в Сочи – лучший отдых и шопинг
На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета
На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета
В России разрешат продавать и передавать по наследству мобильные номера
В России разрешат продавать и передавать по наследству мобильные
Мадонна обрушилась с критикой на «нациста-социопата» Трампа
Мадонна обрушилась с критикой на «нациста-социопата» Трампа
ТРЦ «Галерея» Краснодар – лучшее место для шопинга и отдыха
ТРЦ «Галерея» Краснодар – лучшее место для шопинга и отдыха
Знаки Зодиака, которых ждет удача в июле 2020 года
Знаки Зодиака, которых ждет удача в июле 2020 года
Немецкая газета опубликовала статью Путина о Второй мировой
Немецкая газета опубликовала статью Путина о Второй мировой
Елена Летучая рассказала об обмане россиян с помощью ГОСТ
Елена Летучая рассказала об обмане россиян с помощью ГОСТ
Россиянам назвали неожиданный эффект масочного режима
Россиянам назвали неожиданный эффект масочного режима
Основатель Pink Floyd напомнил Западу о победе русских над нацизмом "ради всего мира"
Основатель Pink Floyd напомнил Западу о победе русских над нацизмом
США угрожают России и Китаю изоляцией в ООН за срыв эмбарго против Ирана
США угрожают России и Китаю изоляцией в ООН за срыв эмбарго против

Топ на сегодня

Размывает дороги и сносит мосты. На Украине бушуют сильные ливни
Размывает дороги и сносит мосты. На Украине бушуют сильные ливни
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Без "имущественного расслоения". РПЦ оценила повышение налогов на богатых
Без "имущественного расслоения". РПЦ оценила повышение налогов на
Самолет потерпел крушение в Пакистане из-за разговора пилотов о коронавирусе
Самолет потерпел крушение в Пакистане из-за разговора пилотов о
Мурашко: Эпидемия Covid-19 в России пошла на спад, пока — в Москве
Мурашко: Эпидемия Covid-19 в России пошла на спад, пока — в Москве

Еще по теме

ТРЦ «Океания» – лучший шопинг и отдых для всей семьи
ТРЦ «Хорошо!» – лучшее место для покупок и семейного досуга
Торгово-развлекательный центр «Галерея Новосибирск»
ТРЦ XL Дмитровка