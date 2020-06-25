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Тренера и игрока итальянской "Фиорентины" дисквалифицировали за богохульство

Тренера и игрока итальянской "Фиорентины" дисквалифицировали за богохульство

Дисциплинарный комитет итальянской Серии А дисквалифицировал за богохульство защитника "Фиорентины" Мартина Касереса и главного тренера клуба Джузеппе Якини, сообщает Football Italia.

Во время матча чемпионата Италии против "Брешии" они позволили себе произнести фразы, которые, по мнению членов комитета, оскорбляют чувства верующих. Таким образом представители "Фиорентины" отреагировали на свое удаление с поля. Касерес отстранен на два матча, Якини — на один.

Матчи Серия А возобновились 20 июня, а 22 июня состоялась игра "Фиорентины" с "Брешией". Она завершилась со счетом 1:1. Оскорбительные высказывания футболиста и тренера удалось расслышать благодаря отсутствию на трибунах болельщиков, которых на матчи пока не пускают из-за коронавируса. "Фиорентина" занимает в турнирной таблице 13-е место с 31 очком.

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По материалам: uposters.ru

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