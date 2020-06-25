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У Шмыгаля разработали план действий для преодоления последствий паводка на Западной Украине

У Шмыгаля разработали план действий для преодоления последствий паводка на Западной Украине
По словам премьера, только на восстановление Ивано-Франковской области правительство выделит 500 млн грн. Об этом сегодня, 24 июня, на брифинге заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также известно, что в области разрушены 19 мостов и более 110 км автодорог.

"Разрушены несколько частных домов: они вообще стерты с лица змели. Общую сумму ущерба пока невозможно подсчитать", — говорит премьер.

"В целом в Закарпатской области три населенных пункта, в Черновицкой области — четыре населенных пункта, во Львовской — один населенный пункт пострадали от этого наводнения", — добавил Шмыгаль.

Кроме всего прочего, по словам премьера, более 100 детей сейчас заблокированы и не смогут сдать ВНО, но, обещает глава Кабмина, этим вопросом в свое время тоже займутся.
"Действительно развивается чрезвычайно критическая ситуация в пяти западных областях Украины. Ивано-Франковская область пострадала больше всего", — уточнил также Шмыгаль.

Также сегодня состоялось внеогчередное заседание Госкомиссии ТЭБ и ЧС, на котором было решено принять комплекс мер для предоления последствий наводнения.

Среди них — постоянный мониторинг гидрологической обстановки на реках региона, организация всестороннего жизнеобеспечения пострадавшего и эвакуированного населения и надзор за санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Также до 1 июля должно быть организовано обследование разрушенных и поврежденных зданий и дорожной инфраструктуры для установления размеров нанесенного ущерба.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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