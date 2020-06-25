Ученые хотят проследить, как локдаун повлиял на природу

Вадим Карасев

Международная группа ученых выступила с инициативой изучения состояния природы до, во время и после локдауна, вызванного коронавирусной инфекцией.

«Снижение мобильности человека во время пандемии раскроет критические аспекты нашего воздействия на животных и даст важные рекомендации о том, как лучше распределить пространство на переполненной планете. За последние несколько месяцев многие страны мира объявили локдаун, чтобы блокировать распространение COVID-19. Этот период необычайно ограниченной человеческой мобильности, вызванный самыми трагическими обстоятельствами, который мы предлагаем назвать "антропаузой", может дать важную информацию о взаимодействии человека и дикой природы в XXI веке. Неподтвержденные наблюдения показывают, что многие виды животных пользуются недавно предоставленным миром и тишиной, в то время как другие, к удивлению, похоже, подвергаются повышенному давлению», — говорится в преамбуле статьи, опубликованной в журнале Nature Ecology and Evolution.

В статье намечены неотложные шаги, которые позволят ученым как можно больше узнать о влиянии внезапного отсутствия людей во многих ландшафтах, включая обеспечение доступа исследователей к информации о движении как людей, так и животных. Профессор Университета Сент-Эндрюса Кристиан Рутц (Christian Rutz) отмечает, что биологические регистраторы — небольшие устройства, устанавливаемые на животных для регистрации их перемещений и другого поведения, — собирают информацию в природе по всему миру на протяжении всей пандемии. «Здесь есть действительно ценная исследовательская возможность, которая была вызвана самыми трагическими обстоятельствами, но мы думаем, что мы не можем позволить себе упустить ее», — говорит он в комментарии для BBC. Обычно влияние присутствия и активности человека на диких животных изучается при сравнении защищенных мест обитания с незащищенными территориями или в ходе исследования ландшафтов после стихийного бедствия. «Но во время локдауна мы делали это по всему земному шару, где некоторые виды всё время были оснащены устройствами слежения», — говорит профессор Рутц.

Также имеется много сообщений в социальных сетях о диких видах, свободно перемещающихся в городских условиях, пользуясь отсутствием большого количества людей. Но в некоторых местах, однако, отсутствие обычной человеческой деятельности оказало пагубное влияние. Тяжелая экономическая ситуация повлекла рост браконьерства.