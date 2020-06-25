"Унесенные ветром" вернули на HBO Max после расового скандала: "Мы должны полностью принять нашу историю"

Вадим Карасев

В начале июня стало известно, что стриминговый сервис HBO Max принял решение временно убрать из своего каталога фильм "Унесенные ветром", снятый по одноименному роману Маргарет Митчелл в 1939 году. Картину, в которой транслируются расовые стереотипы и предрассудки, убрали из каталога на фоне протестов в США после смерти Джорджа Флойда.

На днях фильм "Унесенные ветром" вернулся в каталог HBO Max, но теперь он сопровождается специальным дисклеймером, в котором профессор Чикагского университета кинематографии Жаклин Стюарт объясняет исторический контекст киноленты. В своем обращении к зрителям Стюарт рассказывает, почему фильм так важен и актуален для современных зрителей.





Просмотр "Унесенных ветром" может оказаться болезненным, но при этом важно, чтобы классические голливудские фильмы были доступны нам именно в первоначальном виде для просмотра и дальнейшего обсуждения. Такие картины отражают социальный контекст, на фоне которого они были произведены, и заставляют зрителей задуматься о собственных ценностях и убеждениях. Спустя 80 лет после выхода "Унесенных ветром" этот фильм стал частью культурного наследия страны. Это не только наглядное подтверждение расизма, процветавшего в Голливуде в прошлом, но и произведение массовой культуры, которое напрямую говорит о расовом неравенстве, которое до сих пор встречается в обществе,

— говорит Жаклин Стюарт в прологе к фильму.

Профессор кинематографии заметила, что "Унесенные ветром" могут стать полезным фильмом для многих современных зрителей. Она убеждена, что подобные классические голливудские картины могут многому научить современное общество.

Стюарт добавила, что фильм не подвергался редактуре. По мнению профессора, внесение каких-либо изменений в первоначальный вариант картины создало бы искаженное представление о расовой дискриминации:

Редактура "Унесенных ветром" равносильна утверждению, что эти предрассудки никогда не существовали. Если мы хотим создать более равноправное и справедливое будущее, мы должны полностью принять и понять нашу историю.