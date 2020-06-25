Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » "Унесенные ветром" вернули на HBO Max после расового скандала: "Мы должны полностью принять нашу историю"

"Унесенные ветром" вернули на HBO Max после расового скандала: "Мы должны полностью принять нашу историю"

"Унесенные ветром" вернули на HBO Max после расового скандала: "Мы должны полностью принять нашу историю"

В начале июня стало известно, что стриминговый сервис HBO Max принял решение временно убрать из своего каталога фильм "Унесенные ветром", снятый по одноименному роману Маргарет Митчелл в 1939 году. Картину, в которой транслируются расовые стереотипы и предрассудки, убрали из каталога на фоне протестов в США после смерти Джорджа Флойда.

На днях фильм "Унесенные ветром" вернулся в каталог HBO Max, но теперь он сопровождается специальным дисклеймером, в котором профессор Чикагского университета кинематографии Жаклин Стюарт объясняет исторический контекст киноленты. В своем обращении к зрителям Стюарт рассказывает, почему фильм так важен и актуален для современных зрителей.


Просмотр "Унесенных ветром" может оказаться болезненным, но при этом важно, чтобы классические голливудские фильмы были доступны нам именно в первоначальном виде для просмотра и дальнейшего обсуждения. Такие картины отражают социальный контекст, на фоне которого они были произведены, и заставляют зрителей задуматься о собственных ценностях и убеждениях. Спустя 80 лет после выхода "Унесенных ветром" этот фильм стал частью культурного наследия страны. Это не только наглядное подтверждение расизма, процветавшего в Голливуде в прошлом, но и произведение массовой культуры, которое напрямую говорит о расовом неравенстве, которое до сих пор встречается в обществе,

— говорит Жаклин Стюарт в прологе к фильму.

Профессор кинематографии заметила, что "Унесенные ветром" могут стать полезным фильмом для многих современных зрителей. Она убеждена, что подобные классические голливудские картины могут многому научить современное общество.

Стюарт добавила, что фильм не подвергался редактуре. По мнению профессора, внесение каких-либо изменений в первоначальный вариант картины создало бы искаженное представление о расовой дискриминации:

Редактура "Унесенных ветром" равносильна утверждению, что эти предрассудки никогда не существовали. Если мы хотим создать более равноправное и справедливое будущее, мы должны полностью принять и понять нашу историю.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Развод Кристины Асмус и Гарика Харламова: новые подробности и слухи — от заявления о "розыгрыше" до комментария адвоката
Развод Кристины Асмус и Гарика Харламова: новые подробности и слухи —
Президент Эстонии: Поправки к закону о дипломатах ущемляют геев
Президент Эстонии: Поправки к закону о дипломатах ущемляют геев
Чернокожим в США разрешат ходить без масок
Чернокожим в США разрешат ходить без масок
Обследование технического состояния зданий и сооружений
Обследование технического состояния зданий и сооружений
Вокалист Linkin park отказался выложить песню, записанную с Беннингтоном
Вокалист Linkin park отказался выложить песню, записанную с
Полицейские попросили у Ефремова автограф в ночь смертельного ДТП
Полицейские попросили у Ефремова автограф в ночь смертельного ДТП
"Унесенные ветром" вернули на HBO Max после расового скандала: "Мы должны полностью принять нашу историю"
"Унесенные ветром" вернули на HBO Max после расового скандала: "Мы
Металлопрокат в розницу от компании «Бонмастер»
Металлопрокат в розницу от компании «Бонмастер»
Вид австралийских мышей, считавшийся вымершим из-за лесных пожаров прошлого года, вновь обнаружен в природе
Вид австралийских мышей, считавшийся вымершим из-за лесных пожаров
Лукашенко намерен обсудить с Путиным вмешательство в выборы в Белоруссии
Лукашенко намерен обсудить с Путиным вмешательство в выборы в
Определилось число участников чемпионата конкурса «Цифровой прорыв»
Определилось число участников чемпионата конкурса «Цифровой прорыв»
Доступные способы ликвидации ООО в Москве
Доступные способы ликвидации ООО в Москве

Топ на сегодня

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Самолет потерпел крушение в Пакистане из-за разговора пилотов о коронавирусе
Самолет потерпел крушение в Пакистане из-за разговора пилотов о
Милорад Додик встретился с Путиным и Шойгу в Москве
Милорад Додик встретился с Путиным и Шойгу в Москве
«Газпром» платит за пустой Трансбалканский газопровод
«Газпром» платит за пустой Трансбалканский газопровод
США передали грузинским спецслужбам оперативное оборудование
США передали грузинским спецслужбам оперативное оборудование

Еще по теме

Показ «Унесенных ветром» сопроводят речью о расизме
«Унесенных ветром» вернули на экраны
HBO Max убрал фильм "Унесенные ветром" из-за расизма
HBO Max убрала из своего каталога фильм «Унесенные ветром» из-за романтизации рабства